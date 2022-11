Ci troviamo nella seconda settimana di novembre, e questo vuol dire che siamo in pieno clima Black Friday ormai, appuntamento imperdibile soprattutto per gli appassionati di tecnologia. Nell’attesa, non sorprende infatti incappare in offerte ghiotte che anticipano proprio tale ricorrenza, già anticipata da varie catene come Euronics, o da produttori come Acer, ad esempio.

Fra le occasioni più interessanti oggi vi segnaliamo un notebook, Huawei MateBook D15, disponibile a un prezzaccio sullo store del produttore. Non si tratta né di un portatile nuovo, né particolare o potente, ma è disponibile in offerta a un prezzo molto allettante che, unito ai vari bundle riservati, lo rende una vera e propria occasione da tenere in considerazione.

Huawei MateBook D15 in offerta con vari bundle sullo store di Huawei

Come sappiamo di MateBook D15 ce ne sono varie versioni. Quella che vi segnaliamo è la variante 2021 con a bordo il processore AMD Ryzen 5 5500U affiancato in configurazione con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Ma prima di passare ai dettagli dell’offerta un veloce riassunto sulle caratteristiche tecniche principali di questo portatile.

Lo schermo di Huawei MateBook D15 è formato da un pannello IPS da 15,6″con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:9, racchiuso in un corpo in metallo. C’è poi il lettore di impronte digitali, Windows 11 Home a bordo, una batteria da 56 Wh e, in confezione, un caricabatterie USB C da 65 W.

Di listino questo notebook costa 799 euro, ma se lo acquistate con l’offerta disponibile sullo store di Huawei andate a risparmiare ben 269,01 euro, che tradotto significa pagarlo complessivamente 529,99 euro. E se ciò non bastasse, come vi anticipavamo nel titolo, in più c’è la possibilità di approfittare di vari bundle che permettono di superare i 300 euro di risparmio, acquistando vare periferiche o componenti che Huawei mette a disposizione.

Spendendo 1,11 euro in più si ha diritto ad esempio al router Huawei WiFi AX3 Dual-core, dal valore di 49,90 euro, con Wi-Fi 6, e fino a 3.000 Mbps. Alzando un po’ il budget, a 9,90 euro, ci si ritrova con un mouse wireless, Huawei Bluetooth Mouse II in colorazione Space Grey (che vale 59 euro).

Chi fosse disposto a spendere di più, o fosse interessato ad uno dei seguenti prodotti può farlo approfittando ad esempio del bundle con Huawei MateDock 2 a 19,90 euro invece di 59,99, quello con il monitor Huawei Display 23,8, o magari con lo zaino Huawei Sylish Backpack a 39,90 euro anziché 99,99; per citare i più convenienti.

Insomma, l’occasione è piuttosto ghiotta, non ci resta che lasciarvi al collegamento per acquistare la versione con Ryzen 5 al prezzo detto, con o senza bundle:

Acquista Huawei MateBook D15 in offerta a 529,99 euro invece di 799

Per ultimo, vi ricordiamo che il Black Friday 2022 e il Cyber Monday 2022 sono dietro l’angolo: per farvi trovare pronti aggiungete le nostre pagine dedicate ai preferiti e, non dimenticatevi di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno vi segnaliamo le offerte più interessanti della rete: ecco il link diretto.

In copertina Huawei MateBook D16, qui la recensione

Forse ti sei perso: i migliori notebook Huawei del mese, la nostra selezione aggiornata