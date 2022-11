Nella giornata di oggi, lunedì 7 novembre, Euronics — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha dato il via ad una nuova iniziativa promozionale: il Black Friday della nota catena (nel volantino apposito si parla correttamente di “anteprima”) è iniziato e porta sconti fino al 50% su una miriade di prodotti tecnologici, tra cui smartphone, tablet, notebook, periferiche e tanto altro.

Prima di passare alle offerte proposte da Euronics, vi ricordiamo che in questa sede non verranno prese in esame quelle relative alle smart TV, che verranno invece analizzate in un articolo separato su Tutto.TV.

Offerte Black Friday (anteprima) di Euronics (7–13 novembre)

Il mese di novembre è quello che ci porterà fino alle offerte del Black Friday 2022 e, come al solito, tutti i principali rivenditori si stanno muovendo in anticipo con promozioni che fanno da antipasto alla portata principale. È il caso di Euronics, che ha attivato il Black Friday con sconti fino al 50%. La promozione è disponibile anche sotto forma di volantino — dove si parla correttamente di “anteprima” — a questo link e durerà solo una settimana, essendo la scadenza programmata per il 13 novembre. Il rivenditore non garantisce la spedizione gratuita (per quella standard viene previsto un costo di 7,90 euro o 9,90 euro), tuttavia permette di prenotare e ritirare il proprio acquisto in un negozio Euronics indicato dal cliente senza costi aggiuntivi.

Fatte queste poche ma utili premesse di carattere generale, passiamo subito alle offerte rese disponibili da Euronics, che di seguito troverete già suddivise per categoria merceologica per una maggiore semplicità di consultazione.

Smartphone

Wearable

Tablet, computer e accessori

Mobilità elettrica

Per queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso — tra le quali si annoverano anche grandi e piccoli elettrodomestici — potete fare riferimento al link sottostante:

Offerte Black Friday (anteprima) di Euronics (7–13 novembre)

