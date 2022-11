La crisi energetica continua ed è ancora ben lontana dal terminare e il caro bollette continua ad essere un problema per le famiglie italiane. Il calo dei prezzi registrato sul mercato all’ingrosso nelle ultime settimane è una piccola boccata d’ossigeno ma il rischio di un nuovo rincaro delle quotazioni è dietro l’angolo. Per evitare di dover fare i conti con nuovi prezzi da record per luce e gas sul mercato all’ingrosso è possibile puntare su nuove offerte luce e gas a prezzo bloccato.

Questo tipo di tariffe erano sparite negli ultimi mesi ma oggi, grazie ad Engie, uno dei principali fornitori del mercato italiano, tornano in prima pagina. Il fornitore, infatti, lancia Energia 3.0 Light, un’offerta speciale che ripropone la possibilità di attivare tariffe luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi. Questa soluzione consente di azzerare il rischio di nuovi improvvisi rincari del prezzo all’ingrosso (che condiziona sia le tariffe di Tutela che le offerte indicizzate del Mercato Libero) nel corso del prossimo inverno. Ecco i dettagli completi su quest’offerta:

Energia 3.0 Light di Engie: le offerte luce e gas a prezzo bloccato ritornano disponibili

Per evitare nuove stangate in bolletta è possibile puntare su offerte luce e offerte gas a prezzo bloccato. Queste offerte sono rarissime sul mercato, per via della crisi energetica, ma tornano d’attualità grazie ad Engie che propone Energia 3.0 Light. La tariffa proposta dal fornitore, sia per la luce che per il gas, mette a disposizione un prezzo bloccato per 12 mesi dell’energia.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, il costo della materia prima sarà di:

0,443 €/kWh con tariffazione monoraria

con tariffazione monoraria 0,4876 €/kWh (F1), 0,4579 €/kWh (F2) e 0,3851 €/kWh (F3) con tariffazione “a fasce” di tipo triorario

I prezzi indicati, sia per la tariffa monoraria che per quella trioraria, sono fissi e bloccati per 12 mesi. L’offerta di Engie consente di accedere ad un prezzo dell’energia decisamente più basso rispetto alle attuali condizioni del servizio di Maggior Tutela (dove l’energia costa circa 0,5 €/kWh).

A prescindere dalla tariffa scelta, è previsto un canone di 5,82 euro al mese (quindi 69,88 euro all’anno) che rappresenta un costo fisso e indipendente dal quantitativo di energia elettrica consumata dall’utente. Da notare che con Energia 3.0 Light di Engie è possibile massimizzare la sostenibilità della propria fornitura in quanto l’elettricità fornita è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate.

La versione gas di Energia 3.0 Light di Engie prevede, invece, un costo del gas di 2,25 €/Smc. Tale prezzo è fisso per 12 mesi. C’è poi un contributo di commercializzazione al dettaglio pari a 5,61 euro al mese (completamente indipendente dal quantitativo di gas consumato) a cui si somma un contributo aggiuntivo di 0,0795 €/Smc che porta il costo unitario del gas naturale fornito a 2,3295 €/Smc.

Come attivare l’offerta a prezzo bloccato di Engie

La nuova promozione Energia 3.0 Light di Engie è attivabile direttamente online, tramite il sito del fornitore che trovate linkato qui di seguito. È importante sottolineare che non è obbligatorio attivare luce e gas ma è possibile scegliere Engie solo per la luce oppure solo per il gas. Tutte le offerte proposte prevedono attivazione gratuita.

Per completare la sottoscrizione dell’offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto ed i dati della fornitura (in particolare servono il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas riportati nelle rispettive bollette) oltre alle coordinate IBAN per la domiciliazione della bolletta.

Il passaggio dall’attuale fornitore ad Engie si completerà in un paio di settimane con la garanzia della continuità dell’erogazione di energia durante tutta la procedura. Per ulteriori dettagli e per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

>> Attiva Energia 3.0 Light con prezzo fisso per 12 mesi di Engie <<