Non è facile definire quale sia la corretta dimensione dello schermo di uno smartwatch: c’è chi preferisce dimensioni ridotte, per non risultare troppo grande per il polso, e chi invece vuole un display grande per visualizzare più facilmente le informazioni. Lo smartwatch KT65, in offerta oggi su Cafago appartiene alla seconda categoria, vista la presenza di uno schermo particolarmente grande.

Schermo grande ma non esagerato

Non parliamo però di dimensioni esagerate, che renderebbero troppo pacchiano lo smartwatch, ma di uno schermo da 1,92 pollici, perfetto per garantire un’ottima visibilità senza però eccedere nelle dimensioni. Il quadrante misura infatti 43 x 46 millimetri, risultando quindi adatto anche ai polsi non particolarmente robusti.

È inoltre possibile personalizzare l’aspetto del quadrante scegliendo tra oltre 100 diverse varianti, così da poterlo sempre abbinare alla situazione o all’abbigliamento, rendendolo sempre unico. KT65 offre la misurazione del battito cardiaco, attraverso un sensore che non mostra difficoltà con le varie tonalità della pelle, e del livello di ossigeno nel sangue, un parametro molto importante anche per gli sportivi.

Previous Next Fullscreen

Sono presenti le principali funzioni di fitness tracking, come il conteggio dei passi, la misurazione delle calorie consumate o il rilevamento del sonno, per individuare eventuali disturbi notturni. È presente un registro delle attività svolte per tenere traccia dei progressi compiuti, anche se manca un ricevitore GPS per mostrare il percorso seguito negli allenamenti all’aperto.

Grazie al Bluetooth 5.0 LE è inoltre possibile ricevere le notifiche provenienti dal proprio smartphone, così da rimanere sempre informati senza dover avere lo smartphone in mano. La batteria da 230 mAh consente di raggiungere agevolmente una settimana di utilizzo, anche se si tratta di un dato che può variare in funzione dello stile di utilizzo dell’utente. Nella confezione di vendita è inoltre presente il cavetto magnetico per la ricarica, oltre al manuale con le istruzioni.

Potete acquistare lo smartwatch KT65 su Cafago al prezzo di 24,66 euro, cifra che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

Acquista KT65 su Cafago a 24.66 euro

Informazione Pubblicitaria