ASRock ha creato un nuovo kit per gli assemblatori di PC che consente di trasformare il pannello laterale del cabinet in un monitor aggiuntivo.

Il kit permette di installare un display da 13,3 pollici all’interno del pannello laterale trasparente, offrendo agli utenti uno schermo aggiuntivo che può tornare utile per il monitoraggio delle risorse e delle temperature del sistema, ma che può essere utilizzato come monitor secondario.

ASRock trasforma il cabinet del PC in un monitor aggiuntivo senza ulteriore ingombro

Il display è IPS 16:9 1080p con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, l’equivalente di quello di un notebook, e infatti utilizza lo stesso metodo di connessione tramite un connettore DisplayPort (eDP) integrato.

Questo dettaglio rappresenta il principale limite della soluzione, poiché questo tipo di connettore non è disponibile su schede madri desktop o schede grafiche standard, inoltre non esistono adattatori in commercio e realizzarli in casa non è affatto semplice.

Pertanto al momento solo alcune schede madri ASRock supportano questa soluzione e sono le seguenti: Z790 LiveMixer, Z790 Pro RS/D4, Z790M-ITX WiFi, Z790 Steel Legend WiFi, Z790 PG Lightning, Z790 Pro RS, Z790 PG Lightning/D4. H610M-ITX/eDP e B650E PG-ITX WiFi.

Anche se difficilmente diventerà popolare a causa della sua scarsa compatibilità, questa soluzione permette di avere un monitor secondario senza ingombro aggiuntivo sulla scrivania, a patto di essere disposti a rinunciare a rendere visibile l’interno del case e tutta l’eventuale illuminazione.

