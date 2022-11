Il colosso del commercio elettronico ha provveduto a estendere il periodo massimo entro il quale è possibile effettuare il reso degli articoli per gli ordini effettuati a partire da ieri.

La scheda relativa ai prodotti acquistabili su Amazon è stata aggiornata e rimarrà operativa per tutto il periodo delle festività natalizie.

Nelle note si legge che gli articoli acquistati tra l’1 novembre ed il 31 dicembre 2022 potranno essere restituiti fino al 31 Gennaio 2023.

Amazon attua questa politica dei resi ogni anno per quanto riguarda il periodo delle festività natalizie per consentire agli acquirenti di restituire regali doppi, non graditi o non idonei, come nel caso di prodotti di abbigliamento.

Amazon estende il periodo entro il quale poter restituire i prodotti acquistati

Per gli ordini effettuati da ieri i clienti Amazon avranno a disposizione tre mesi per richiedere il reso dei prodotti acquistati, tuttavia il colosso di Seattle fa riferimento ai prodotti idonei per la restituzione, quindi è probabile che la politica si applichi solo ai prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon.

Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday 2022 è programmato per venerdì 25 novembre 2022, mentre il lunedì successivo, il 28 novembre 2022, ci sarà il Cyber Monday 2022, l’ultima giornata vera e propria di sconti esclusivi.

Seppur il via al Black Friday in Italia lo abbia dato Amazon, negli ultimi anni vi hanno aderito anche catene importanti come MediaWorld, Unieuro, ePRICE, eBay e Mr Key Shop.

Non vi resta che procedere coi vostri acquisti su Amazon.it

Leggi anche: Basta con le recensioni false: Amazon deposita la prima denuncia penale