Anche se il Black Friday è ancora lontano, MediaWorld lancia le offerte de “Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday”. Si tratta di una nuova serie di offerte che, fino al prossimo 9 di novembre, garantirà agli utenti la possibilità di acquistare vari prodotti tech a prezzo fortemente scontato. Come da tradizione di tutte le offerte MediaWorld, gli sconti sono davvero interessi e si estendono su di un gran numero di prodotti, acquistabili anche con un finanziamento a tasso zero in 20 rate. Ecco tutti i dettagli su questa nuova serie di offerte MediaWorld:

Partono le offerte Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday di MediaWorld

C’è tempo fino al prossimo 9 di novembre per sfruttare le offerte “Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday” di MediaWorld con sconti e promozioni su tanti prodotti tech. Le opportunità per acquisti a prezzo vantaggioso sono davvero tante con la possibilità di sfruttare sconti su notebook, TV, wearable oltre che su smartphone e tablet e tanti altri prodotti tech.

Iniziamo la nostra analisi delle migliori offerte MediaWorld con gli sconti dedicati ai notebook. Ecco i migliori:

Non mancano tante offerte dedicate ai prodotti Apple considerando gli iPhone, gli iPad, i MacBook e gli Apple Watch. Ecco le promozioni migliori disponibili attualmente da MediaWorld:

Non mancano le offerte dedicate a smartwatch, smartband e cuffie true wireless. Ecco alcune delle offerte più interessanti proposte da MediaWorld:

Segnaliamo anche qualche offerta dedicata alle periferiche da gaming in sconto da MediaWorld:

Con le offerte de Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday, MediaWorld propone un gran numero di prodotti in sconto. Le occasioni per acquistare un prodotto tech ad un ottimo prezzo sono, quindi, numerose e le offerte indicate in precedenza sono solo una piccola selezione delle proposte di MediaWorld.

Ricordiamo, inoltre, che i prodotti disponibili sullo store possono essere acquistati anche con finanziamento a tasso zero oppure optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. C’è, inoltre, la possibilità di scegliere il ritiro gratuito in negozio. Per un quadro completo sulle offerte, invece, potete dare un’occhiata al link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le nuove offerte MediaWorld <<