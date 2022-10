Nei giorni scorsi, Comet, noto rivenditore nazionale di prodotti di elettronica di consumo molto attivo anche online, ha reso disponibile il nuovo volantino di offerte “COMET DAYS SCONTI FINO AL -50%“, che in occasione di Halloween è stato ribattezzato ”Sconti da Paura”. La promozione include tantissime offerte su prodotti tecnologici, dagli smartphone ai wearable, passando per computer, tablet e molto altro.

Nel volantino in discorso figura anche una vasta selezione di offerte per le smart TV, delle quali ci siamo già occupati in un articolo dedicato su Tutto.TV e sulle quali pertanto sorvoleremo in questa sede.

Offerte “COMET DAYS SCONTI FINO AL -50%”/ ”Sconti da Paura” (fino al 6 novembre)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte facenti parte del volantino “COMET DAYS SCONTI FINO AL -50%”, andiamo a riassumere brevemente le informazioni essenziali della promozione. Innanzitutto, il volantino — che può essere sfogliato in formato virtuale a questo link — è già attivo da qualche giorno, più precisamente dal 27 ottobre, e rimarrà valido fino alla scadenza prevista per il prossimo 6 novembre. Secondariamente, la promozione prevede sconti fino al 50% sia online che in negozio e il rivenditore consente sempre di optare per il ritiro gratuito in negozio o per la spedizione gratuita a partire da 49 euro. In ultimo, c’è la possibilità di pagare in 10 rate a tasso zero con prima rata a 90 giorni (importo finanziabile da 200 a 5.000 euro).

Visto l’elevato numero e la varietà delle offerte attive, di seguito le troverete suddivise per categoria merceologica, così da consultarle più agevolmente.

Smartphone

Tablet, computer e periferiche

Wearable

Altri prodotti

Queste e tantissime altre offerte di queste e altre categorie — tra cui piccoli e grandi elettrodomestici — possono essere consultate alla pagina linkata qui sotto:

