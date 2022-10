Con la nuova RTX 4090, presentata lo scorso settembre e già disponibile sul mercato, NVIDIA ha notevolmente incrementato il livello nel settore delle GPU di fascia alta. Ora la palla passa ad AMD che ha in cantiere il lancio della nuova Radeon RX 7900, attesa nelle varianti XT e XTX (quest’ultima sarà la vera flagship della nuova generazione di schede video dell’azienda).

In queste ultime ore, in attesa del debutto atteso per il prossimo 3 novembre (per l’arrivo sul mercato bisognerà attendere), la nuova Radeon 7900 è protagonista di un nuovo leak. La nuova serie di schede video di casa AMD è protagonista di una prima foto che mostra due prototipi dal vivo e di nuove conferme in merito a quelle che saranno le specifiche tecniche. Ecco tutti i dettagli:

Le nuove Radeon RX 7900 di AMD protagoniste di nuovi leak: ecco le prime immagini e nuove conferme sulle specifiche tecniche

Ci siamo quasi. AMD è pronta alla presentazione della nuova serie Radeon RX 7900. La gamma sarà composta dalle varianti XT e XTX che arriveranno sul mercato con l’obiettivo di incrementare, notevolmente, il livello delle performance della famiglia Radeon, andando a sfidare direttamente le nuove NVIDIA RTX 4080 e, soprattutto, 4090, la nuova top di gamma di casa NVIDIA che ha stupito per le sue performance da record (oltre che per alcuni problemi con l’alimentazione).

Le foto che trovate qui di seguito ci mostrano due prototipi, oramai completi e definitivi, delle nuove Radeon RX 7900 XT e XTX. Le due schede presentano un design molto simile, con una configurazione a tripla ventola e dimensioni comparabili. Da notare, inoltre, che per entrambe le schede è previsto l’utilizzo di un connettore 2×8 pin per il collegamento all’alimentatore.

Le foto mostrano due schede video molto simili. La variante XTX dovrebbe presentare dimensioni leggermente maggiori, soprattutto per far spazio ad un dissipatore un po’ grande, necessario per gestire le (probabili) frequenze di funzionamento più alte che caratterizzeranno la scheda. Al netto di soluzioni di design diverse, come per la forma esterna della scheda e delle tre ventole, le due nuove proposte di AMD sembrano, in ogni caso, molto simili.

Le differenze tra le nuove Radeon RX 7900 XT e XTX, però, saranno evidenti andando ad analizzare le specifiche tecniche e i vari componenti “nascosti” sotto la scocca esterna. Le due schede, infatti, presenteranno alcuni punti di contatto ma anche sostanziali differenze che si tradurranno in prestazioni elevante in entrambi i casi ma con la XTX che potrà contare su di una marcia in più.

Le due varianti della Radeon RX 7900, secondo i primi rumor emersi in questi giorni e ancora tutti da confermare, potranno contare sulla nuova GPU Navi 31 con architettura RDNA3 con processo produttivo a 5 nm. Per quanto riguarda le altre specifiche, la XT dovrebbe poter contare su 10752 Stram Processor e su 20 GB di memoria GDDR6 con memory bus a 320 bit e memory speed di 20 Gbps. Da notare anche 80 MB di Infinity Cache e 800 GB/s di Bandwidth.

Per quanto riguarda la XTX, invece, gli Stram Processor dovrebbero salire a 12288 mentre la memoria disponibile salirà a 24 GB GDDR6 con memory bus di 384 bit e memory speed di 20 Gbps. Da segnalare anche Infinity Cache di 96 MB e un Bandwidth di 960 GB/s. Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito alle frequenze di clock e al TBP delle due schede. Sarà interessante, inoltre, capire quale sarà il reale gap prestazionale tra la versione XT e quella XTX delle due Radeon 7900.

Le nuove schede video di AMD sono pronte al debutto

AMD presenterà ufficialmente le nuove Radeon RX 7900 in occasione di un evento in programma nella serata italiana del prossimo 3 novembre. L’azienda, per ora, non ha rilasciato molti dettagli sulle due varianti in arrivo anche se, come descritto in precedenza, le indiscrezioni sulle due schede sono numerose ed è, quindi, possibile delineare quasi per intero le rispettive specifiche tecniche.

Bisognerà valutare, però, quali saranno i prezzi delle nuove Radeon 7900. La nuova NVIDIA RTX 4090 ha incrementato il livello di performance ma ha anche portato verso livelli mai raggiunti il prezzo di listino (superiore ai 2.000 euro per le versioni realizzate dai vari partner dell’azienda). Ulteriori dettagli sulla questione dovrebbero arrivare soltanto nel corso dei prossimi giorni.

Ricordiamo, infine, che il debutto sul mercato delle nuove Radeon RX 7900 dovrebbe essere programmato tra fine novembre e inizio dicembre. Anche in questo caso, l’ufficialità potrebbe arrivare solo il prossimo 3 novembre.

