Il team di WhatsApp sta introducendo le foto del profilo dei partecipanti nei messaggi inviati nelle chat di gruppo sulla versione desktop. Ora la società ha iniziato il rollout della funzionalità su WhatsApp per iOS.

Questa funzionalità era già stata individuata sul sistema operativo mobile di Apple, ma ora WhatsApp ha inviato un nuovo aggiornamento tramite il programma TestFlight beta.

Le icone del profilo accanto ai messaggi dei gruppi WhatsApp sono in rollout su iOS

Come si può notare nella schermata catturata da WABetaInfo, anche in WhatsApp beta per iOS i messaggi nei gruppi appaiono accompagnati dalle foto dei profili dei partecipanti che li hanno inviati.

Nel caso un membro del gruppo non disponga di un’immagine del profilo o questa non sia disponibile a causa delle sue impostazioni sulla privacy, verrà visualizzata l’icona del profilo predefinito con il colore del nome del contatto.

Si tratta di una semplice aggiunta estetica che aiuta a riconoscere più facilmente chi ha inviato il messaggio, ad esempio nel caso ci siano nomi di contatti simili.

La funzionalità è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per iOS. La versione contrassegnata nelle impostazioni di WhatsApp è 2.22.23.70 e la build TestFlight è 22.23.0 (413386631). L’update verrà distribuito a più beta tester nelle prossime settimane.

Su WhatsApp per iOS sono in arrivo anche i sondaggi nelle chat singole e le reazioni per gli aggiornamenti di stato.

