Gli appassionati dei supereroi Marvel dovranno avere pazienza ancora fino a febbraio per poter vedere sul Grande Schermo il nuovo film di Ant-Man ma nel frattempo possono ingannare l’attesa e iniziare a farsi un’idea di ciò che li aspetta con il suo trailer ufficiale.

Nelle scorse ore, infatti, il team di Marvel Studios ha pubblicato su YouTube il video trailer ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e ciò anche in lingua italiana: in sostanza, non avete scuse per non dare almeno una sbirciata.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania in arrivo a febbraio 2023

L’esordio al cinema del nuovo film di Marvel Studios è fissato per il 15 febbraio 2023 e quella che segue è la breve descrizione pubblicata su YouTube per stuzzicare la curiosità di chi è indeciso se guardare il primo video trailer:

A Febbraio, entrate nel Regno Quantico. Guardate il nuovissimo trailer di #AntManAndTheWasp: Quantumania, il nuovo film dei Marvel Studios in arrivo nei cinema il 15 Febbraio 2023.

Stando a quanto è stato anticipato sino a questo momento, i protagonisti del nuovo film saranno i supereroi Scott Lang (impersonato da Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), che tornano a vesire i panni di Ant-Man e Wasp. I due supereroi si troveranno con i genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) ad esplorare il Regno Quantico, popolato da strane creature, vivendo un’avventura che dovrebbe riuscire a tenere gli spettatori letteralmente incollati allo schermo.

Ed ecco il primo video trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania:

Nel cast del nuovo film di Marvel Studios figurano anche Samuel L. Jackson, Bill Murray, Jonathan Majors e Michael Pena.

In sostanza, i produttori sembra che non abbiano voluto badare a spese e gli effetti speciali anticipati dal trailer lasciano immaginare che per gli appassionati del genere ci sarà da divertirsi.

Appuntamento al 15 febbraio 2023.