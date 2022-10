Oggi è il 25 ottobre, il che significa che manca precisamente un mese al Black Friday, che quest’anno ricade proprio il 25 novembre. C’è tempo per prepararsi all’evento più bramato dell’anno per risparmiare sulla tecnologia, ma nell’attesa Amazon comincia a preparare il terreno proponendo un bel gruzzoletto di offerte niente male.

Qui ci soffermiamo sui notebook in offerta, visto che ce ne sono parecchi, di diversi marchi e per varie esigenze e tasche. Senza rubarvi altro tempo, scopriamo subito cosa c’è di interessante.

I migliori notebook in offerta su Amazon

Fino a 300 euro di sconto sui notebook Acer

Partiamo dai notebook di Acer in offerta su Amazon, un’ampia selezione che spazia dai 179 euro del Chromebook 311 e arriva fino ai 1499 euro del Nitro 5. Eccoli tutti:

Fino a 300 euro in meno sui notebook ASUS in offerta

Non c’è in questo caso una scelta altrettanto vasta come sopra, ma i notebook ASUS scontati da Amazon sono tutti e tre validi e meritevoli di menzione.

Notebook HP scontati

I notebook di HP in offerta su Amazon sono tutti abbastanza economici e rientrano nella fascia media e bassa del mercato.

Notebok MSI in offerta, scontati fino a 500 euro

Di notebook MSI in offerta su Amazon ce ne sono un sacco, a differenza di HP e ASUS. E anche la scelta è piuttosto ampia visto che si va dai 449 euro di un Modern 15 fino a sfiorare i 2400 euro con Raider GE66. Qui li trovate tutti, mentre a seguire vi lasciamo i più interessanti (a nostro parere):

In offerta su Amazon anche i Microsoft Surface

Chiudiamo con i Surface di Microsoft in offerta su Amazon. Ce ne sono diversi, alcuni anche con sconti niente male. Ecco quelli da considerare:

Questo è quanto, non ci resta che aspettare che arrivino le vere e proprie offerte del Black Friday 2022 (e del Cyber Monday, chiaro), nel caso in cui già non vi soddisfi nulla di quanto riportato.

In copertina c’è Microsoft Surface Laptop 4

