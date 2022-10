WhatsApp ha delle novità in Beta per gli utenti Windows e iOS (Business)

Torniamo a parlare di aggiornamenti per il ramo Beta di WhatsApp e questa volta lo facciamo in riferimento all’app per dispositivi Windows e a quella Business per iOS: su entrambe le piattaforme ci sono delle novità da andare a conoscere.

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato una serie di novità degne di nota relativamente a WhatsApp, per recuperarle tutte, potete fare riferimento a questo link per la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop e a quest’altro per la pagina dedicata al mondo Android.

WhatsApp Beta per Windows: shortcut, stato online e sondaggi

Continua il percorso di crescita di WhatsApp Beta per Windows, che dopo aver ottenuto la funzione per velocizzare l’ascolto di messaggi vocali, dà il benvenuto ad una serie di nuove aggiunte nell’app nativa — quella scaricabile dal Microsoft Store —, tra le quali spiccano gli shortcut, lo stato online e i sondaggi.

Procedendo con ordine, il servizio di messaggistica sta rendendo disponibile la funzione che consente di gestire chi può vedere lo stato online dell’utente. È bene precisare che al momento, sebbene appaia la voce “Ultimo accesso e online” nella sezione Privacy delle Impostazioni — esattamente come sulle app mobile —, non è ancora possibile gestire tale opzione, bisogna dunque attendere un futuro aggiornamento.

La seconda novità interessante riguarda i sondaggi in-app: già segnalati nelle app mobile — qui il nostro articolo sul mondo Android —, finalmente possono essere visualizzati anche nell’app per Windows dopo l’arrivo dell’ultima Beta. Come per quella precedente, c’è una limitazione importante da segnalare: nel momento in cui scriviamo, è soltanto possibile vedere i sondaggi creati da altri utenti ed interagire con essi — votando e visualizzando i voti espressi da altri membri dello stesso gruppo —, tuttavia non è ancora possibile crearne di nuovi.

Un terzo cambiamento individuato dopo l’arrivo dell’ultimo aggiornamento attiene alle notifiche dei messaggi: anche se in passato era già possibile gestire le notifiche, adesso viene offerta una nuova opzione che consente di escludere le notifiche per i soli messaggi, ma mantenere attive quelle ad esempio relative alle chiamate. Tra le nuove aggiunte secondarie viene segnalata anche la possibilità di eseguire zoom in e zoom out sulle foto condivise nelle varie chat.

Infine, le Impostazioni di WhatsApp mettono ora a disposizione una lista completa degli shortcut eseguibili dalla tastiera, eccoli:

New chat: CTRL + N

Close current chat: CTRL + W

New group: CTRL + SHIFT + N

Global search: CTRL + F

Search in chat: CTRL + SHIFT + F

Open Settings: CTRL + P

Toggle mute: CTRL + M

Toggle read: CTRL + U

Open Emoji panel: CTRL + SHIFT + M

Open GIF panel: CTRL + G

Go to previous chat: CTRL + [

Go to next chat: CTRL + ]

Open chat: CTRL + 1..9

È bene ricordare che le novità descritte non sono ancora disponibili per tutti, ma soltanto previa installazione della più recente versione Beta di WhatsApp per Windows dal Microsoft Store (la versione 2.2242.0.0 viene segnalata come compatibile).

WhatsApp Business Beta per iOS: scheda per strumenti aziendali

Alcuni utenti della più recente versione beta di WhatsApp Business per iOS (22.22.0.70) stanno ricevendo la nuova scheda per strumenti aziendali recentemente segnalata su Android. Come potete vedere dagli screenshot seguenti, è presente una nuova scheda denominata Strumenti (Tools) al posto di quella che permetteva di aprire la fotocamera. Tale scheda semplifica la gestione degli strumenti di messaggistica dedicati agli account Business, eliminando la necessità di entrare nelle Impostazioni. Gli utenti che vedono il nuovo tab non perdono l’accesso rapido alla fotocamera, ora destinataria di uno shortcut dedicato nella parte alta della schermata.

La nuova scheda strumenti aziendali è rivolta unicamente agli utenti Business ed è già disponibile installando l’ultima beta tramite TestFlight. A dire il vero, la disponibilità è ancora limitata, coloro che non la vedono dovranno attendere almeno fino al prossimo aggiornamento.