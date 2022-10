Apple è un’azienda che produce prodotti di fascia alta costruiti con materiali di prima qualità, tuttavia il software ricopre un ruolo cruciale per l’esperienza utente e i relativi aggiornamenti possono concorrere a migliorarla o a peggiorarla.

Sembra che Apple abbia effettivamente ridotto l’efficacia della funzione di cancellazione attiva del rumore sulle cuffie over-ear wireless AirPods Max tramite un aggiornamento del software.

L’ANC non è più efficace come prima su Apple AirPods Max

Secondo quanto riportato da Rtings, Apple ha ridotto l’efficacia dell’ANC sulle cuffie AirPods Max tramite l’aggiornamento software automatico 4E71.

Dato che gli aggiornamenti del firmware delle cuffie Apple AirPods avvengono automaticamente in background e non esiste un modo ufficiale o semplice per bloccarli, gli utenti potrebbero notare che ultimamente le loro cuffie non riducono più il rumore di fondo in modo efficace come prima, poiché ora la funzionalità ANC blocca un po’ meno rumore rispetto a quanto accadeva con il firmware precedente.

Al momento non è chiaro se e quando Apple rilascerà un nuovo aggiornamento software per ripristinare l’efficacia di ANC, ma considerando che l’aggiornamento 4E71 è stato rilasciato a maggio, potrebbe trattarsi di una cosa voluta che l’azienda potrebbe non correggere e la faccenda potrebbe sfociare in una class action.

In questo caso per Apple non sarebbe il primo caso di limitazione volontaria delle prestazioni di un suo prodotto.

