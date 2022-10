In queste ultime settimane si è parlato molto di Twitter soprattutto per la sua possibile acquisizione da parte di Elon Musk, operazione che potrebbe portare ad un piano di licenziamenti senza precedenti per questo popolare social network.

Ma il team di Twitter, nonostante queste preoccupanti voci, continua a lavorare al miglioramento della piattaforma e tra le novità che si prepara a introdurre vi è anche un nuovo look per le icone usate sul social network.

Ecco come cambiano le icone di Twitter

A confermarlo è stato lo stesso team di sviluppatori sul canale ufficiale su Twitter, spiegando che dietro la decisione di introdurre il nuovo look vi è l’obiettivo di creare “un insieme coeso di icone che fossero audaci nella forma e nello stile, ma comunque riconoscibili e un po’ sfacciate ove possibile”.

Ecco un confronto tra le vecchie icone e quelle nuove:

L’immagine che segue, invece, ci mostra il set completo delle nuove icone che saranno usate sul popolare social network e che, a dire degli sviluppatori, nelle prossime settimane andrà via via arricchendosi di ulteriori aggiunte:

Stando a quanto è stato reso noto dal team del social network, le nuove icone saranno implementate nel giro di qualche giorno sia sulle app per i dispositivi basati su Android (la trovate qui) e iOS (la trovate qui) che sulla versione Web ma pare che siano già disponibili per alcuni utenti.

Tale novità segue il nuovo linguaggio di progettazione visiva lanciato nell’agosto del 2021 dal colosso dei social per cercare di provare a rendere più moderno il design della piattaforma.

Sarà interessante scoprire cosa succederà nel caso in cui l’acquisizione di Twitter ad opera di Elon Musk dovesse essere finalizzata (il termine entro cui dovrebbe concludersi la procedura è il 28 ottobre 2022). La piattaforma continuerà ad evolvere lentamente o Musk punterà su una vera e propria rivoluzione?

Non ci resta altro da fare che avere ancora un po’ di pazienza.