Manca una settimana all’apertura del Lucca Comics & Games 2022, la celebre fiera internazionale dedicata al fumetto (e a tanto altro) che quest’anno aprirà le porte venerdì 28 ottobre, anche al metaverso. Esatto, l’edizione 2022, riserverà un posto d’onore a quello che è ormai un concetto sulla bocca di tanti, per spiegarlo e per renderlo quindi più comprensibile.

L0 fa da una parte con Luccaverse, grazie al contributo di The Nemesis, e dall’altra con Communityverse, una iniziativa che mira a trattare di temi relativi ai tanti campi che affollano il moderno: dal metaverso, per l’appunto, agli NFT, fino alla blockchain, al web3, all’intelligenza artificiale e alle criptovalute.

Un passo alla volta, e scopriamo insieme cosa ci riserva quest’anno il Lucca Comics & Games 2022.

Nuove tecnologie e linguaggi: Communityverse

Partiamo da quella che Lucca Comics & Games definisce una nuova sezione culturale sperimentale, tra il fisico e il digitale, interamente dedicata a nuove tecnologie e linguaggi.

Si tratta in sostanza di un progetto che mira a raccontare e spiegare le nuove tecnologie che, abbandonando i circuiti specialistici su cui hanno mosso i primi passi, in questi ultimi mesi/anni si stanno affacciando con vigore negli ambiti più disparati. Oltre al metaverso, Communityverse abbraccia dunque l’intelligenza artificiale, l’arte generativa, le criptovalute, gli NFT, la blockchain, e il web3, fra gli altri. Abbraccia ma soprattutto prova a rendere comprensibili per tutti, come dicevamo.

Per farlo Lucca Comics & Games ha annunciato un nutrito programma di incontri con vari esperti dei rispettivi settori: da Cryptoscettici Vs Cryptosostenitori con Emilio Cozzi, al Virtual Debate di INDIRE e H-FARM sul metaverso, o Metaverso: HHH (Hype, HOLE, Hell) in ottica moda, fino a vari altri incontri su arte, creatività e quanto scritto sopra, con tanti nomi di spicco provenienti dai più disparati ambiti (trovate in fondo il comunicato completo con tutti i dettagli e il calendario degli incontri).

Luccaverse e altri eventi in programma

L’altra iniziativa che la fiera ha presentato in anteprima si chiama Luccaverse, il metaverso di Lucca Comics & Games 2022, realizzato apposta da The Nemesis, nota piattaforma di intrattenimento che offre esperienze in realtà virtuale. È accessibile sia da dispositivi mobili che da PC e permette in buona sostanza di esplorare una Lucca “gamificata” con contenuti multimediali di vario genere e premi, una sorta di esperienza di gameplay ambientata in un meta-LC&G, un assaggio di quello che potrebbe essere una declinazione futura, si legge nella pagina online dedicata e già accessibile da questo link. Gli organizzatori della fiera hanno dichiarato a chiare lettere che si tratta del kick off di un progetto di più ampio respiro che nelle prossime edizioni andrà ad evolversi.

E se ciò non bastasse, Coderblock realizzerà un’altra esperienza di metaversodel festival orientato alla community della piattaforma social Discord, mentre la caccia al tesoro “Le 10 Gemme di Lucca” sarà un’esperienza di gioco in realtà aumentata proposta da OverTheReality. Per la prima volta sarà possibile, inoltre, visitare le mostre di Palazzo Ducale anche nel metaverso, sia tramite la navigazione via browser sia attraverso visori in realtà virtuale, grazie ad una scansione tridimensionale realizzata da MedStore.

A completare quello che è un Lucca Comics & Games quasi a tema metaverso (anche se ciò sarebbe un po’ riduttivo) la fiera parla anche di una mostra che coinvolge i sotterranei della Casermetta di San Pietro, trasformati in un padiglione dei metaversi con “Multiverse of Metaverses“, un’esposizione dedicata alle varie declinazioni degli stessi.

Ma questo era solo un assaggio del “programma metaverso” del Lucca Comics & Games 2022 in programma da venerdì 28 ottobre al primo novembre. Come promesso, per maggiori informazioni qui trovate il documento relativo con tutti i dettagli degli eventi e il programma degli incontri. Questa è invece la pagina web ufficiale dell’evento dove potete acquistare i biglietti, mentre qui trovate il Geek Store di Amazon dedicato al Lucca Comics & Games.

