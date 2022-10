Nelle scorse ore Xiaomi ha lanciato sul mercato natio una nuova smart TV dedicata espressamente al mondo videoludico. Si chiama Redmi X Pro e, che sia rivolta al settore del gaming lo si capisce subito dopo un’occhiata alla scheda tecnica, in cui spiccano ad esempio aspetti quali la frequenza di aggiornamento di 120 Hz o il supporto per il Variable Refresh Rate (VRR), fra le altre cose. Non è detto che arrivi anche da noi, ma nell’attesa di eventuali nuove al riguardo, eccone i principali dettagli.

Redmi X Pro: le specifiche della nuova TV da gaming di Xiaomi

È disponibile in due versioni, entrambe dalle dimensioni piuttosto generose: 65″ e 75″. Il pannello di Redmi X Pro ha una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), è dotato di un sistema di retroilluminazione partizionata che garantisce fino a 4096 livelli di regolazione, supporta un’ampia gamma di colori DCI-P3 (coperta al 94%), la tecnologia MEMC, oltre a Dolby Vision e Dolby Atmos.

Come anticipato, questa TV di Xiaomi vanta anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il supporto al Variable Refresh Rate (VRR), due peculiarità certo fondamentali per i videogiocatori, i quali accoglieranno di buon grado anche la certificazione AMD FreeSync Premium, che ne garantisce quindi la compatibilità sia con i PC da gaming che con le console PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Non manca nemmeno il supporto per il cloud gaming, chiaro e la modalità a bassa latenza, che si attiva automaticamente non appena la TV rileva che un gioco è stato avviato, disattivando le funzioni non necessarie e ottimizzando quindi la latenza.

Per il resto, Redmi X Pro monta un chip quad-core A73 supportato da 3 GB di RAM e da 32 GB di spazio di archiviazione e, questione porte, è dotata di una HDMI 2.1, di due HDMI 2.0, di 2 USB 2.0, di una Ethernet e una S/PDIF coassiale, oltre all’interfaccia per l’antenna.

Prezzi e disponibilità di Redmi X Pro

Questa nuova TV di Xiaomi, Redmi X Pro, è stata presentata sul mercato cinese proprio oggi, dove è acquistabile al prezzo di 2999 yuan (circa 424 euro) nella versione da 65″; per il modello da 75″ ne servono invece 4299 (circa 608 euro). Come al solito, vi ricordiamo che i prezzi indicati sono calcolati secondo il cambio attualmente in vigore e non rispecchiano le cifre relative a un eventuale debutto europeo, di cui vi terremo aggiornati nel caso in cui ne sapremo di più.

Forse ti sei perso: le migliori smart TV del mese, la nostra selezione aggiornata