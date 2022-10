ASUS continua a rinnovare la sua gamma di prodotti ed oggi annuncia il debutto di quattro nuove famiglie di schede madri AMD B650. Si tratta di soluzioni pensate per supportare al meglio i recenti AMD Ryzen 7000, processori destinati a ritagliarsi un ruolo di riferimento sul mercato PC nel corso dei prossimi mesi. ASUS, come da tradizione, non ha tardato a lanciare le sue proposte.

L’azienda mette a disposizione una gamma articolata di schede madri B650, con pieno supporto a tutte le nuove tecnologie, predisposizione all’overclock e compatibilità con le soluzioni ASUS Q-Design che semplificano l’installazione e l’aggiornamento di schede grafiche, moduli di memoria RAM e unità M.2. Ecco tutti i dettagli in merito alle novità appena annunciate da ASUS:

ASUS presenta quattro nuove famiglie di schede madri AMD B650 per i processori Ryzen 7000

ASUS ha appena annunciato l’arrivo di una gamma completa di schede madri base sulle piattaforme AMD B650 e B650E. A disposizione degli utenti ci saranno prodotti di livello assoluto. Il salto generazionale porta all’introduzione del nuovo AMD Socket AM5 che, a differenza delle soluzioni precedenti, include i pin sulla scheda madre, riducendo al minimo il rischio di piegamenti o danni accidentali ai contatti durante la fase di installazione della CPU. Il nuovo socket, inoltre, supporta un TDP fino a 170 watt.

Le schede madri B650 e B650E di ASUS integrano anche il supporto alle memorie RAM DDR5, con larghezza di banda superiore del 50% rispetto alla generazione precedente. Da notare, inoltre, che ASUS ha predisposto ottimizzazioni hardware e firmware specifiche per garantire un semplice overclock delle memorie, tramite kit abilitati, e garantire agli utenti un ulteriore passo in avanti in termini di performance.

A completare la dotazione delle schede madri appena annunciate da ASUS troviamo la connettività PCIe 5.0. Da notare, inoltre, che tutti i modelli presentati presentano almeno uno slot PCIe 5.0 M.2 integrato. Per i modelli di fascia alta, inoltre, c’è anche almeno uno slot PCIe 5.0 x16. Su alcuni modelli (ROG Strix, TUF Gaming e ProArt B650) troviamo anche una porta high-speed USB 3.2 Gen 2xe Type-C.

Le nuove famiglie in arrivo

Tra le novità della gamma di schede madri di ASUS c’è spazio per i modelli ROG Strix che si caratterizzano anche come la scelta migliore per gli utenti che intendono sfruttare al massimo i Ryzen 7000 con l’overclock. Per modificare il clock della CPU, infatti, basterà un rapido accesso al BIOS UEFI, sfruttando così le potenzialità della tecnologia AMD Precision Boost Overdrive.

A disposizione degli utenti ci sono i modelli ROG Strix B650E-E Gaming WiFi e ROG Strix B650E-I Gaming WiFi che garantiscono l’accesso ai tool Dynamic OC Switcher e Core Flex. Tra le proposte della gamma ASUS ci sono le schede madri TUF Gaming B650, disponibili in formato ATX oppure micro-ATX. Anche in questo caso c’è il pieno supporto a tutte le ultime tecnologie (DDR5, PCIe 5.0 M.2, USB 3.2 Gen 2×2 USB Type-C, WiFi 6, Ethernet a 2,5 Gbps).

Ad arricchire la gamma di nuove opzioni di schede madri ASUS troviamo anche le ProArt B650 come la ProArt B650-Creator che include anche un doppio slot PCIE 4.0 x16 e una connettività versatile con una porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C sul pannello frontale con Quick Charge 4+. Da notare anche il lancio delle ASUS Prime, con possibilità di scelta tra ATX e micro-ATX, ideali per realizzare un PC più economico ma che non vuole rinunciare ad una dotazione completa di controller Ethernet Realtek da 2,5 Gbps, slot PCIe 5.0 M.2 e supporto DDR5.

Prezzi e disponibilità

Le nuove schede madri ASUS serie B650E / B650 sono già parzialmente disponibili per l’acquisto. ASUS introdurrà progressivamente tutti i modelli della nuova famiglia con la possibilità per gli utenti di acquistare la scheda madre desiderata tramite l’eShop ASUS, gli ASUS Gold Store e i vari rivenditori partner. Alcuni modelli iniziano ad arrivare anche su Amazon. Le nuove schede madri partono da 239 euro.

Leggi anche: Le CPU AMD Ryzen 7000 sono disponibili in Italia: i prezzi e dove comprarle