Si chiama Rolls-Royce Spectre ed è una delle auto elettriche più attese sul mercato, definita dall’iconica azienza automobilistica una sorta di simbolo del futuro dell’azienda nel settore dei veicoli elettrici e una pietra miliare per quanto riguarda l’evoluzione della tecnologia di propulsione del brand.

E data l’importanza di Rolls-Royce Spectre per questo marchio, il produttore ha deciso di realizzare un programma di test a dir poco speciale, in virtù del quale sarà simulata una percorrenza di 2,5 milioni di km (pari a circa 400 anni di ipotetico utilizzo del veicolo).

Ebbene, Rolls-Royce annuncia che il 25% di tale lungo test è già stato completato (oltre mezzo milione di km di test) e i risultati pare siano andati oltre le più rosee aspettative del produttore automobilistico.

Il segreto di Spectre è Rolls-Royce 3.0

La sessione di test invernali condotti con Rolls-Royce Spectre si sono svolti a 55 km dal Circolo Polare Artico e la nuova auto elettrica del popolare brand ha dimostrato di essere capace di resistere a temperature di -40°C in una struttura specializzata ad Arjeplog, in Svezia.

Il produttore ci tiene a mettere in evidenza l’importanza di questi test a condizioni estreme, in quanto rappresentano lo strumento per mettere alla prova i primi prototipi e arrivare ad una base da cui partire per sviluppare un veicolo che, una volta completato, dovrà rispettare gli elevati standard qualitativi e di sicurezza del marchio Rolls-Royce.

Una delle colonne portanti di questa nuova auto elettrica è Rolls-Royce 3.0, nome dietro il quale si nasconde un nuovo sistema di trasmissione completamente elettrico, una soluzione che dà vita ad una vera e propria Intelligenza Decentralizzata, ossia un insieme di componenti in grado di pensare e comportarsi in modo unitario, dialogando con il veicolo.

Il popolare produttore automobilistico ricorda che Spectre è la Rolls-Royce più connessa di sempre e ogni componente al suo interno è più intelligente rispetto a qualsiasi modello precedente (può contare su 141.200 relazioni e ha più di 1.000 funzioni con oltre 25.000 sottofunzioni).

Ora che è stata completata la fase di test invernali, Rolls-Royce Spectre continuerà il suo programma di test globale (la aspettano quasi due milioni di Km prima che gli ingegneri del marchio la considerino pronta per la commercializzazione), avendo come obiettivo quello di fare il proprio esordio ufficiale sul mercato nel quarto trimestre del 2023.