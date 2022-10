Dopo un periodo in cui hanno stentato a decollare, gli smartwatch stanno decisamente prendendo piede tra gli utenti, grazie a prezzi sempre più convenienti. Tra i modelli più interessanti vi segnaliamo oggi Mibro Watch T1, un modello che nelle forme ricorda quelle del più famoso Apple Watch ma che ha dalla sua un prezzo decisamente più abbordabile.

Bello ed economico

Mibro Watch T1 è uno smartwatch decisamente curato dal punto di vista del design, con uno schermo rettangolare di tipo AMOLED da 1,6 pollici, per un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. È possibile scegliere tra numerosi quadranti, così da adattare il look dello smartwatch al proprio umore o a determinate situazioni più o meno importanti.

Oltre ad avere uno schermo touch per controlli molto semplici, lo smartwatch offre una corona che permette di scorrere più velocemente tra i menu al fine di trovare l’applicazione o la funzione desiderata. Dispone di un lettore di battito cardiaco a cui è affiancato un sensore per misurare il livello di ossigeno nel sangue, così da monitorare in tempo reale la propria salute.

Previous Next Fullscreen

Se siete appassionati di sport avrete a vostra disposizione la possibilità di tracciare venti diverse modalità sportive, incluse quelle acquatiche vista la resistenza alle immersioni fino a 20 metri. La batteria offre un’autonomia media di una settimana, anche se si tratta di un dato che può variare in base all’utilizzo di ciascun utente.

Ricca anche la lista di funzioni dedicate al fitness tracking, con il conteggio dei passi e delle calorie, il tracciamento del sonno con la rilevazione delle varie fasi e la registrazione delle attività sportive (essendo sprovvisto di ricevitore GPS si appoggia a quello dello smartphone). Molto utile inoltre la funzione di chiamata Bluetooth, che permette di chiamare e rispondere alle chiamate direttamente dallo smartphone, senza dover utilizzare lo smartphone.

Decisamente allettante il prezzo, di poco inferiore ai 65 euro, cifra che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali all’arrivo della merce in Europa. Potete acquistare Mibro Watch T1 su Cafago utilizzando il link sottostante.

Acquista Mibro Watch T1 su Cafago

Informazione Pubblicitaria