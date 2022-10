In questi giorni, Euronics — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha reso disponibile la nuova iniziativa promozionale “Tech in the city”, che sarà valida sullo store online per un paio di settimane ed è comprensiva di una discreta selezione di offerte su prodotti tecnologici, tra i quali spiccano alcuni notebook di fascia bassa e media e dei tablet Android.

Prima di passare alle offerte proposte da Euronics, vi ricordiamo che di seguito non verranno prese in esame quelle relative alle smart TV, che verranno invece analizzate in un articolo separato su Tutto.TV. Restando in tema di sconti, se ci avete seguiti negli ultimi giorni sapete già dei Lenovo days in scadenza domani sullo store ufficiale del produttore e delle offerte Tech Weeks attive sul marketplace eBay. Detto questo, diamo un taglio alle chiacchiere e torniamo subito alla promozione di Euronics.

Offerte “Tech in the city” di Euronics (fino al 26 ottobre)

Come si accennava poco sopra, la nuova iniziativa promozionale “Tech in the city” è già valida nel momento in cui scriviamo sullo store online di Euronics, mentre non si fa alcun riferimento ai punti vendita fisici della catena (per i quali non mancano ovviamente dei volantini su cui posare gli occhi). Questi ultimi potrebbero tornare comunque molto utili nel momento in cui il rivenditore non garantisce la spedizione gratuita (per quella standard viene previsto un costo di 9,90 euro), tuttavia permette di prenotare e ritirare il proprio acquisto in un negozio Euronics indicato dal cliente senza costi aggiuntivi. Gli sconti che ci interessano in questa sede arrivano fino al 34% e il loro periodo di validità si estende fino al 26 ottobre, dunque per poco meno di due settimane includendo anche la giornata odierna.

Fatte queste poche ma utili premesse di carattere generale, passiamo subito alle offerte rese disponibili da Euronics, che di seguito troverete già suddivise per categoria merceologica per una maggiore semplicità di consultazione.

Notebook

Tablet

Altri prodotti

La promozione online “Tech in the city” di Euronics comprende anche una selezione di piccoli e grandi elettrodomestici, per le quali offerte potete fare riferimento rispettivamente a questo link e a questo link. Se invece volete prendere visione di tutte le offerte dell’iniziativa, non dovete fare altro che visitare la pagina riportata qui di seguito:

