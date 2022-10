Mancano ancora alcune settimane al Black Friday, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di shopping, ma quello che non mancano sono le occasioni di risparmio, soprattutto se state cercando una licenza per il nuovo PC che avete assemblato o per aggiornare il vecchio computer ancora fermo a Windows 8.

Grazie alle Promozioni d’autunno di MMORC, store online specializzato nella rivendita di chiavi software, potete ottenere prezzi davvero vantaggiosi sull’acquisto dei principali software per computer. Non solo Windows 10 e Windows 11, i più recenti sistemi operativi di Microsoft, ma anche Microsoft Office, dal recentissimo 2021 alle versioni precedenti (per Windows o Mac), senza dimenticare gli antivirus, sempre più fondamentali per la buona salute dei nostri computer.

Gli sconti, in questa occasione, raggiungono il 64% rispetto al prezzo standard, già decisamente inferiore rispetto al listino di Microsoft e di altri produttori. Questo perché MMORC commercializza licenze “usate”, che vengono dismesse da compagnie alle quali non servono più, assolutamente originali e soprattutto valide a vita, così da poter ricevere gli aggiornamenti che saranno rilasciati in futuro.

Utilizzando il codice TOF64, ad esempio, avrete uno sconto del 64% sulle seguenti licenze:

Se state cercando altri prodotti più recenti, o bundle che includano Windows e Office, ecco alcune ottime occasioni. Con il coupon TOF47 avrete uno sconto del 47% rispetto al prezzo normalmente applicato da MMORC.

Ottimi prezzi anche per gli antivirus, disponibili anche nelle versioni con aggiornamenti pluriennali. In questo caso non è necessario utilizzare alcun buono sconto per raggiungere il prezzo indicato.

A differenza di quanto avviene con altri store, dove è necessario attendere una mail di conferma, dopo aver completato il pagamento potrete visitare questa pagina per recuperare immediatamente le chiavi acquistate. Il pagamento con PayPal è una conferma della bontà del servizio, per essere rimborsati rapidamente nel caso dovessero insorgere problemi. In ogni caso ricordate che a vostra disposizione è presente un servizio di supporto tecnico che risponde via mail a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria