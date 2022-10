No, il super monitor da gaming della serie UltraGear che LG presentava a IFA 2022 lo scorso agosto ancora non è arrivato in Italia. Ne debuttano tuttavia degli altri, alcuni dei quali presentati qualche mese prima, ma facenti parte sempre di questa stessa famiglia e che promettono di coprire praticamente tutte le esigenze.

Il ventaglio di prezzi è ampio, così come ampia è la scelta in termini di dimensioni dei pannelli e di livello di specifiche tecniche correlati. Si parte da un Full HD da 249 euro (già in offerta a meno di 200 euro) e si arriva a un OLED 4K da 1.499 euro, per intenderci. Ma per tutti i dettagli sulla nuova serie di monitor LG UltraGear, seguiteci.

I nuovi monitor LG UltraGear sono arrivati in Italia (quasi tutti già in offerta su Amazon)

Parliamo di monitor che LG ha dedicato ai gamer, con frequenza di aggiornamento elevata, connettività HDMI 2.1 e tempi di risposta ridotti. In alcuni casi, come il modello 34GP63A da 32″ in formato 21:9, curvo e con refresh rate da 160 Hz, oltre ai tempi di risposta di 1 millisecondo, offre funzioni dedicate al gaming quali la tecnologia AMD FreeSync Premium, la Dynamic Action Sync per minimizzare il ritardo delle immagini e il Black Stabilizer a garanzia di un’elevata visibilità anche nelle scene scure.

I modelli più pregiati sono tuttavia i 32GQ950, 32QG850 e 48GQ900, un terzetto che offre diagonali in parte differenti, specifiche di livello fra cui la presenza di display Nano IPS, la frequenza di aggiornamento da 240 Hz (fino a 260 Hz in overclock), la tecnologia OLED per il modello da 48″ e la connettività HDMI 2.1, fra le altre cose.

Arrivano in Italia anche i monitor Full HD UltraGear 24GN60T e 27GQ50A, oltre all’Ultra HD 4K 27GP95R e al Quad HD 32GN63T, quest’ultimo con refresh rate da 165 Hz e supporto a AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync.

Sono disponibili dal mese corrente sullo store online di LG e presso i principali negozi di elettronica di consumo, Amazon compreso (molti dei quali sono già in offerta, fra l’altro).

