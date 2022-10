Microsoft sta lottando per portare Android 12L sulla sua gamma di dispositivi Surface Duo da ormai più di sette mesi quando il sistema di Google è stato presentato, ma nel frattempo un audace progetto underground sta portando Windows 11 su Surface Duo 2.

Dopo aver forzato Windows 11 a funzionare su Surface Duo, ora il senior XDA Gustave Monce ha portato l’ultimo sistema operativo di Microsoft anche su Surface Duo 2.

Monce ha mostrato Windows 11 in esecuzione su un’unità Microsoft Surface Duo 2, anche se al momento la maggior parte dei componenti principali del dispositivo non sono funzionanti.

Attualmente funziona solo il display a sinistra e il sistema operativo è in grado di riconoscere solo uno degli otto core del SoC Snapdragon 888 che anima Surface Duo 2, inoltre lo sviluppatore non ha condiviso nulla riguardo la fase di installazione.

This is Windows on Surface Duo 2 as it currently stands. (Snapdragon 888 device). Windows sort of boots up, with only one cpu core. UFS works and can display something on the left. This is really it for now. And there are still a ton of issues to tackle. pic.twitter.com/WfDwPs7RHI

— Gustave Monce (@gus33000) October 9, 2022