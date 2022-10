Quante volte vi è capitato di voler guardare delle foto o dei video con amici o parenti, magari a una festa di compleanno o dopo il pranzo di Natale e non sapere come fare perché tutti possano vederli? Con la promozione odierna di Cafago, store online che spedisce in maniera gratuita anche nel nostro Paese, potete facilmente risolvere il problema.

Mini proiettore portatile

Il mini proiettore che vi segnaliamo oggi misura appena 135 x 97 x 50 millimetri con un peso di 290 grammi, davvero compatto e facile da trasportare insieme ad alimentatore e telecomando. Le dimensioni dello schermo proiettato possono variare dai 14 agli 80 pollici, a seconda della distanza dalla superficie sui cui proiettare, con fattori di forma 4:3 e 16:9, così da vedere bene foto e video.

È dotato di numerose opzioni di connettività, tra cui porta USB per collegarlo anche a un PC, ingresso audio (è dotato di uno speaker interno da 3 watt), slot microSD per la riproduzione stand-alone e wireless per collegarsi a smartphone Android e iOS, ma anche computer e console. Va detto che potete alimentarlo anche con un comune power bank, senza che sia necessaria una presa di corrente, ma anche un qualsiasi alimentatore dotato di connettore micro USB potrà fare al caso vostro.

Previous Next Fullscreen

È possibile regolare i vari parametri di funzionamento in maniera molto semplice, sfruttando il menu a schermo con il quale si può interagire sia tramite telecomando che con la tastiera presente sul proiettore. Se vi piace giocare in compagnia, ad esempio, con questa soluzione potrete farlo anche senza avere una televisione particolarmente grande, vi basterà avere un a parete bianca sufficientemente ampia.

Il mini proiettore portatile, dotato di lampada LED è in offerta su Cafago a soli 45,99 euro, prezzo che include l’IVA, le spese di trasporto e gli eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati all’arrivo nel nostro Paese, visto che la merce sarà spedita dal magazzino cinese.

Acquista mini proiettore su Cafago a 45,99 euro

Informazione Pubblicitaria