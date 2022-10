In questi anni Disney+ è divenuta una delle piattaforme più popolari tra quelle che si occupano dello streaming di contenuti multimediali e tra le ragioni di questo grande successo vi è anche la sua disponibilità su tutti i tipi di device.

Dagli smartphone ai tablet, dai computer alle smart TV, dal Web alle console, gli utenti non avranno alcuna difficoltà a trovare il dispositivo da sfruttare per i film, le serie TV e i programmi che Disney+ ha da offrire ai propri abbonati.

E, a proposito di console, nelle scorse ore è stato rilasciato un aggiornamento dell’applicazione dedicata a PlayStation 5.

Disney+ si aggiorna e porta su PlayStation 5 un’importante novità

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Disney+, l’applicazione ufficiale della piattaforma è ora disponibile in maniera nativa per PlayStation 5 e gli utenti avranno pertanto la possibilità di guardare in streaming sulla console di Sony i film, le serie TV e le produzioni originali che desiderano, il tutto in qualità video 4K HDR (High-Dynamic Range).

Grande soddisfazione è stata espressa da Jerrell Jimerson, EVP di Product & Design di Disney Streaming, il quale ci ha tenuto a precisare che andare incontro ai consumatori ovunque si trovino rappresenta una parte fondamentale della strategia di espansione globale del colosso dello streaming ed è in tale ottica che va valutato il potenziamento di Disney+ per gli utenti di PlayStation 5.

Jimerson è anche sicuro che gli utenti PlayStation 5 apprezzeranno la possibilità di usufruire dei video in 4K HDR, con un notevole miglioramento dell’esperienza di visione offerta dalla piattaforma.

Come scaricare l’app

I possessori di PlayStation 5 possono scaricare la nuova versione dell’app Disney+ direttamente dalla console, nella sezione Contenuti Multimediali.

Per usufruire del servizio streaming è ovviamente necessario avere stipulato un abbonamento ad esso e disporre di una connessione ad Internet ad alta velocità. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

