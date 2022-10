Già da parecchi anni, Xiaomi ci ha abituati al lancio di tantissimi prodotti che compongono un corposo ecosistema, composto dai più disparati dispositivi, tra elettronica di consumo, soluzioni per la mobilità elettrica, prodotti per la pulizia della casa e prodotti per la cura dell’igiene personale.

In occasione dell’evento di lancio globale tenutosi a Monaco di Baviera, oltre ad avere presentato i nuovi smartphone flagship Xiaomi 12T e 12T Pro, la nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro, il tablet Redmi Pad e la gamma di smart TV Xiaomi TV Q2 Series con Google TV integrato, e ad avere portato in Italia le cuffie true wireless Redmi Buds 4 e Buds 4 Pro, il produttore cinese ha rinnovato la propria gamma di prodotti per la casa, presentando il nuovo robot aspirapolvere e lava-pavimenti Xiaomi Robot Vacuum X10+ e la linea di aspirapolvere e lava-pavimenti Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series.

Xiaomi Robot Vacuum X10+

Il nuovo Vacuum X10+ è l’ultimo di una lunga serie di robot aspirapolvere targati Xiaomi ed è progettato per semplificare le pulizie domestiche, unendo le funzionalità intelligenti alle intrinseche capacità di aspirazione e lavaggio, risultando un dispositivo completo e poliedrico. Il robot è abbinato ad una base intelligente che funge da stazione di ricarica e pulizia e gli consente di svuotare la spazzatura direttamente nell’apposito contenitore e, inoltre, gli permette di pulire il panno, riempire il serbatoio dell’acqua, mantenere il panno umido e asciugarsi da solo per evitare il ristagno di umidità e odori quando il dispositivo non è in uso.

Le sue doti, rendono Vacuum X10+ una soluzione adatta ad ogni tipo di pavimento che racchiude in sé le capacità di più dispositivi: il mop è in grado di sollevarsi da solo quando il sensore a ultrasuoni incorporato rileva automaticamente i tappeti e l’aspirapolvere raccoglie le particelle di polvere con potenza di aspirazione di 4000 Pa; grazie alle doppie spazzole rotanti, il robot è in grado di eseguire una pulizia a pressione per rimuovere le macchie più ostinate.

Per quanto concerne le capacità smart, il Vacuum X10+ è dotato del sistema brevettato S-Cross AITM, per evitare gli ostacoli lungo il percorso di pulizia, e di un laser a doppia linea accoppiato ad una telecamera RGB per rilevare gli ostacoli. Il robot è programmato per pianificare un percorso di pulizia efficiente, a prescindere da quanto sia grande o come sia fatta la cosa.

Ultima nota, Xiaomi Robot Vacuum X10+ è certificato da TÜV Rheinland per quanto concerne gli standard di cyber-security e la protezione della privacy degli utenti, sicuramente una buona notizia per i potenziali clienti.

Specifiche tecniche

Di seguito, riepiloghiamo le specifiche tecniche dello Xiaomi Robot Vacuum X10+:

Dimensioni: 350 x 350 x 97 mm (Vacuum X10+) e 423 x 340 x 568 mm (base)

x x (Vacuum X10+) e x x (base) Peso netto: 3,8 kg

Capacità del contenitore dei rifiuti: 2,5 L

Capacità del serbatoio dell’acqua: 2,5 L

Navigazione LDS (tramite sensore di distanza laser) + Telecamera RGB

(tramite sensore di distanza laser) + Sistema S-Cross AITM (Evitamento degli ostacoli 3D + AI)

(Evitamento degli ostacoli 3D + AI) Potenza di aspirazione: fino a 4000 Pa

Connettività: Controllo remoto tramite app Xiaomi/Mi Home Wi-Fi 11 b/g/n (2.4 GHz) Bluetooth 4.2 Compatibile con Android 4.4 o iOS 10.0 e versioni successive

Tempo di pulizia: 120 minuti (in modalità standard, pulizia continua di un’area di 20 metri quadrati)

(in modalità standard, pulizia continua di un’area di 20 metri quadrati) Batteria: 5200 mAh

Tempo di ricarica: 6,5 ore (dato approssimativo)

(dato approssimativo) Contenuto della confezione: 1x Xiaomi Robot Vacuum X10+ 1x Stazione di ricarica/pulizia (sacchetto usa e getta, serbatoio per l’acqua pulita, serbatoio per l’acqua sporca, vassoio di pulizia) 1x Cavo di alimentazione 1x Spazzola 1x Copri-spazzola 1x Scomparto per la polvere 1x Strumento di pulizia 1x Sacchetto usa e getta di ricambio 1x Spazzola laterale 2x Mop Pad (pre-installato) 2x Porta Mop Pad



Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series

La nuova serie di aspirapolvere a secco e umido del brand, chiamata Truclean W10 Wet Dry Vacuum, è progettata per fornire ai clienti un’esperienza di pulizia impeccabile: la serie si compone di due modelli, Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum e Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum; entrambi sono in grado di aspirare, lavare e lucidare.

Entrambi questi aspirapolvere e lava-pavimenti sono dotati di un sistema intelligente di rilevamento dello sporco che adatta automaticamente la potenza di pulizia in base alla quantità di sporco identificata, che si tratti di liquidi, peli o capelli.

Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum

Il modello Ultra è posizionato al top della gamma: l’aspirapolvere, è dotato di una modalità ad alta temperatura che può scaldare la Mop fino a 75°C, consentendo una pulizia più approfondita.

Inoltre, il modello Ultra è dotato di alcune funzionalità uniche come la auto-pulitura, la capacità di riempire automaticamente il serbatoio dell’acqua, la capacità di asciugarsi automaticamente: tutto questo è possibile grazie alla base intelligente che funge da stazione di pulizia/ricarica, completata dalla presenza di numerosi accessori, a cui è affiancato.

Specifiche tecniche – Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum

Di seguito, riepiloghiamo le specifiche tecniche dello Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum:

Peso netto: 5,2 kg (aspirapolvere) e 11,2 kg (con accessori)

(aspirapolvere) e (con accessori) Adatto per pavimenti duri

Capacità del serbatoio dell’acqua pulita: 0,75 L (aspirapolvere) e 3L (base)

(aspirapolvere) e (base) Capacità del serbatoio dell’acqua sporca: 0,64 L

Display: 3,2” LED

Performance di pulizia: Mop ad acqua calda (75°C) Ricarica automatica dell’acqua Auto-pulitura ed auto-asciugatura intelligente della spazzola Asciugatura e stazionamento degli accessori Separazione tra rifiuti secchi e umidi

Batteria: 3680 mAh Autonomia: 35 minuti Tempo di ricarica: 4 ore

Contenuto della confezione: 1x Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum 1x Stazione di ricarica/pulizia 1x Impugnatura 1x Serbatoio dell’acqua 1x Spazzola per la pulizia 1x Spazzola a rullo di ricambio 1x Filtro di ricambio 1x Cavo di alimentazione



Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum

Il modello Pro ha la peculiarità di dare il meglio nelle stanze in cui sono presenti angoli e spigoli difficili da raggiungere e, di conseguenza, da pulire. Questo aspirapolvere è dotato di una spazzola a rullo progettata per coprire spazi più ampi e, grazie all’impugnatura regolabile a 90 gradi, riesce a pulire efficacemente anche sotto la maggior parte dei mobili.

Specifiche tecniche – Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum

Di seguito, riepiloghiamo le specifiche tecniche dello Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum:

Peso netto: 5,4 kg (aspirapolvere) e 6,4 kg (con accessori)

(aspirapolvere) e (con accessori) Adatto per pavimenti duri

Capacità del serbatoio dell’acqua pulita: 0,75 L (aspirapolvere)

(aspirapolvere) Capacità del serbatoio dell’acqua sporca: 0,64 L

Display: 4,85” LED

Performance di pulizia: Auto-pulitura intelligente della spazzola Separazione tra rifiuti secchi e umidi

Batteria: 3700 mAh Autonomia: 35 minuti Tempo di ricarica: 4 ore

Contenuto della confezione: 1x Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum 1x Stazione di ricarica auto-pulente 1x Impugnatura (regolabile a 90 gradi) 1x Copertura per spazzola a rullo (pre-installata) 1x Filtro (pre-installato) 1x Serbatoio dell’acqua pulita (pre-installato) 1x Serbatoio per l’acqua sporca (pre-installato) 1x Porta spazzola a rullo 1x Mop Pad con spazzola a rullo 1x Alimentatore 1x Contenitore per gli accessori 1x Clip di montaggio 1x Spazzola per la pulizia



Prezzi e disponibilità delle nuove soluzioni per la pulizia della casa di Xiaomi

Analizzati tutti i dettagli delle due novità per la pulizia della casa del produttore cinese, è arrivato il momento di scoprire le loro disponibilità e prezzi di vendita:

Il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum X10+ sarà in vendita in Italia, a partire dal prossimo 10 ottobre, al prezzo di 899,90 euro sul sito ufficiale com e presso gli Xiaomi Store Italia . Nella fase di lancio, coloro che acquisteranno il robot aspirapolvere riceveranno in bundle la friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer 3.5L dal valore commerciale di 119,99 euro.

sarà in vendita in Italia, a partire dal prossimo 10 ottobre, al prezzo di sul sito ufficiale com e presso gli . Nella fase di lancio, coloro che acquisteranno il robot aspirapolvere riceveranno in bundle la friggitrice ad aria dal valore commerciale di 119,99 euro. Gli aspirapolvere Xiaomi Truclean W10 Ultra Dry Vacuum e Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum saranno disponibili in Italia, a partire dal prossimo 10 ottobre, rispettivamente al prezzo di 799,90 euro e 599,90 euro sul sito ufficiale com e presso gli Xiaomi Store Italia.

