Dopo avervi riportato la scorsa settimana l’intenzione della NASA di far rientrare il razzo Artemis 1 Space Launch System e la navicella spaziale Orion al Vehicle Assembly Building (VAB), con lo scopo di proteggere le apparecchiature dalle avverse condizioni metereologiche causate dall’avvicinarsi dell’uragano Ian, l’agenzia ha confermato attraverso un post sul proprio blog ufficiale la nuova finestra temporale per il lancio della missione.

La missione Artemis 1 avrà luogo tra il 12 e il 27 novembre

La notizia lascerà un po’ di amaro in bocca a tutti coloro che seguono con interesse le recenti vicissitudini della missione Artemis 1, dopo l’annullamento del lancio fissato per il 27 settembre infatti, si ipotizzava un nuovo tentativo nel mese di ottobre, aspettativa però disattesa dalle recenti comunicazioni della NASA. L’agenzia ha infatti informato il mondo di aver pianificato una nuova finestra temporale per il lancio della missione, tra il 12 e il 27 novembre.

Nel frattempo i tecnici della NASA si sono adoperati in una serie di controlli, atti a verificare eventuali danni causati alle apparecchiature dalle avverse condizioni atmosferiche, fortunatamente però non è stato rilevato alcun danno all’hardware di volo di Artemis 1, tralasciando una piccola intrusione d’acqua in alcune componenti che però non preoccupa gli scienziati, essendo presumibilmente facilmente risolvibile e non avendo causato particolari problemi.

Durante la permanenza del razzo Space Launch System e della navicella Orion al VAB, verranno effettuati altri controlli e ispezioni, con lo scopo di iniziare i preparativi per il prossimo tentativo di lancio, compreso un nuovo test per il sistema di terminazione del volo; questo sistema serve all’agenzia in situazioni di emergenza, per poter distruggere il razzo qualora andasse fuori rotta e rappresentasse un pericolo.

Attualmente dunque abbiamo solo l’indicazione di una nuova finestra temporale per il nuovo lancio ma, nei prossimi giorni, i tecnici della NASA studieranno e stabiliranno una data specifica per il prossimo tentativo; non mancheremo di tenervi aggiornati.

Potrebbe interessarti anche: NASA e SpaceX insieme per allungare la vita del telescopio Hubble