Se avete la passione di creare oggetti unici o di personalizzare quelli già esistenti, utilizzando il processo di incisione laser, oggi vogliamo parlarvi di un prodotto davvero particolare, che vi offre una libertà mai vista. Si chiama LONGER RAY5 ed è un incisore laser in grado di operare su oltre un migliaio di diverse tipologie di materiale, per creazioni uniche nel loro genere.

Un incisore laser davvero economico

Sentendo parlare di laser qualcuno potrebbe pensare che si tratti di macchinari complessi e pertanto molto costosi ma, nel caso di LONGER RAY5 le cose stanno diversamente. Si tratta di una macchina offerta in kit da assemblare, così da ridurre le dimensioni del collo da spedire, che permette realizzare oggetti su misura, grazie alla possibilità di tagliare i materiali, ma anche di creare incisioni per dediche o per identificare un prodotto.

La macchina per incisioni è dotata di un laser da 10 watt e di numerosi sistemi di sicurezza per evitare qualsiasi tipo di incidente, a partire da un sensore termico che rileva eventuali fiamme spegnendo il sistema. Tra i tanti materiali che LONGER RAY5 è infatti in grado di tagliare troviamo anche il legno, che potrebbe prendere fuoco alle elevate temperature, ma anche altri materiali potrebbero avere problemi simili. Va detto che la testina laser è comunque protetta da una copertura acrilica a prova di fuoco, così da non danneggiare il dispositivo in caso di incidenti.

Sfruttando il doppio raggio laser questo dispositivo è in grado di tagliare legno di spessore fino a 20 millimetri e materiale acrilico fino a 30 millimetri. La velocità di incisione invece raggiunge i 10.000 millimetri al minuto, riuscendo così a creare disegni complessi in tempi ridotti. La tecnologia utilizzata permette di ottenere un raggio laser ultra sottile, con uno spessore di appena 0,06 millimetri, la metà rispetto ai laser ordinari.

Per utilizzare LONGER RAY5 non è nemmeno necessario avere un PC a disposizione, dato che è dotata di uno schermo touch a colori da 3.5 millimetri per controllare le operazioni di taglio e incisione. Sono in ogni caso disponibili una porta USB, uno slot microSD per caricare i dati e la connessione WiFi per aumentare la libertà di posizionamento della macchina.

Previous Next Fullscreen

LONGER RAY5 è dotata di un sensore che interrompe le operazioni nel casso la macchina venga spostata o inclinata mentre è in funzione, così da evitare qualsiasi pericolo per l’utente. Il chipset ESP32 a 240 Mhz offre una potenza di calcolo decisamente superiore rispetto alla concorrenza, che molto spesso utilizza dei chipset a 8 bit dalle prestazioni rivedibili.

LONGER RAY5 può essere vostra a 459 dollari (circa 470 euro al cambio attuale) utilizzando il coupon R510WSAVE30 che vi permetterà di risparmiare 30 dollari sul prezzo di listino. A seguire il link per l’acquisto sul sito ufficiale del produttore.

Acquista LONGER RAY5

Informazione Pubblicitaria