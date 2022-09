Questa settimana NVIDIA ha annunciato molte novità per il suo servizio di gioco in streaming. Innanzitutto la nuova console portatile Logitech G CLOUD ora è in grado di supportare la piattaforma GeForce NOW.

Inoltre, da novembre Portal with RTX approda su GeForce NOW come DLC gratuito per i possessori di Portal e da questo autunno A Plague Tale: Requiem e Warhammer 40,000: Darktide trasmetterà anche in streaming con qualità GeForce.

NVIDIA annuncia che i membri che hanno aderito al programma GeForce NOW Rewards riceveranno una ricompensa esclusiva per Genshin Impact che include 30.000 Mora per acquistare vari oggetti, tre “Mystic Enhancement Ores” per potenziare le armi e tre punti “Hero’s Wit” per far salire di livello i personaggi.

La versione 3.1 di Genshin Impact introduce “King Deshret and the Three Magi”, un’enorme area desertica, nuovi personaggi, eventi, regali e altro ancora.

Ecco i giochi che si aggiungono a GeForce NOW questa settimana

Tra i nuovi giochi aggiunti questa settimana spicca la serie Total Warhammer di Creative Assembly che entra a far parte della libreria GeForce NOW insieme a vari altri giochi. Ecco l’elenco completo:

Blind Fate: Edo no Yami (Nuova versione su Steam)

Construction Simulator (Nuova versione su Steam)

Soulstice (Nuova versione su Steam)

Stones Keeper (Nuova versione su Steam)

Potion Permit (nuova versione su Steam il 22 settembre)

Total War: WARHAMMER (Steam ed Epic Games Store)

Total War: WARHAMMER II (Steam ed Epic Games Store)

Total War: WARHAMMER III (Steam ed Epic Games Store)

Dome Keeper (nuova release su Steam)

Terra Invicta (nuova release su Steam)

The Legend of Heroes: Trails from Zero (nuova release su Steam ed Epic Games Store)

Kena: Bridge of Spirits (nuova release su Steam)

Brewmaster: Beer Brewing Simulator (nuova release su Steam, dal 29 settembre)

Ground Branch (Steam)

Jagged Alliance: Rage! (Steam)

River City Saga: Three Kingdoms (Steam)

Weable (Steam)

Infine, vale la pena ricordare che questa settimana arriva una nuova app GeForce NOW su PC e Mac con supporto aggiuntivo per la risoluzione dello streaming. Gli utenti RTX 3080 ora possono eseguire lo streaming su display 16:10 4K fino a 60 FPS, perfetto anche per chi gioca con Macbook.

