Euronics lancia oggi un nuovo volantino, valido sia online sia nei punti vendita aderenti a livello nazionale: si tratta de I Magnifici Tech, un’iniziativa che consente di acquistare una selezione di prodotti a prezzi stracciati con una spesa di almeno 599 euro su altri articoli. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono le offerte.

Da Euronics una selezione a prezzi scontati con una spesa di almeno 599 euro

La promozione I Magnifici Tech è disponibile nei negozi o sul sito Euronics da oggi, 29 settembre, fino al 12 ottobre 2022. Per approfittarne basta aggiungere al carrello prodotti per una spesa di almeno 599 euro e poi scegliere uno dei “Magnifici” a un prezzo speciale, che vai dai 49 euro ai 199. Per il raggiungimento della soglia minima di spesa sono esclusi gli acquisti di due o più prodotti uguali, i prodotti Apple, le console, le gift card, gli abbonamenti, i servizi e le spese di spedizione (per i punti vendita bisogna fare riferimento a info e limitazioni in loco).

La selezione dei prodotti “Magnifici” è composta da 12 prodotti:

cuffie Samsung Galaxy Buds Live – 49 euro anziché 119

aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo VS15A6031R1/ET – 99 euro anziché 449

TV Sharp LED HD 32FG2EA – 99 euro anziché 299

cuffie Apple Airpods (3a gen) – 99 euro anziché 219

notebook HP 15S-FQ2089NL – 199 euro anziché 569

Nintendo Switch 1.1 – 199 euro anziché 299

Samsung Galaxy A33 5G – 199 euro anziché 389,90

TV LG LED 4K 43UQ70006 – 199 euro anziché 499

aspirapolvere iRobot Roomba E6(198) – 199 euro anziché 449

macchina per il caffè De Longhi Magnifica S – 199 euro anziché 529

lavatrice LG F2WM308S0E – 199 euro anziché 599

asciugatrice Electrolux EDH4825TW – 199 euro anziché 639

Per superare la soglia dei 599 euro si possono acquistare praticamente tutti i prodotti a disposizione online e nei negozi (anche quelli già in sconto), con le eccezioni descritte più su (che purtroppo toccano le novità presentate da Apple nei giorni scorsi, gamma iPhone 14 compresa). Si possono anche combinare più prodotti, purché non siano uguali.

Per ulteriori dettagli e per procedere all’acquisto è possibile seguire il link qui in basso al sito Euronics oppure consultare il volantino.

Offerte I Magnifici Euronics

