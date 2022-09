Logitech rinnova la sua gamma di accessori con il lancio della gamma Designed for Mac che comprende mouse e tastiere realizzate per garantire una completa compatibilità con tutte le configurazioni di dispositivi macOS di Apple attualmente disponibili sul mercato. La nuova serie svelata oggi da Logitech è composta da due tastiere e da due mouse per offrire agli utenti tutte le opzioni per accedere agli accessori utili per sfruttare al massimo il proprio Mac. Ecco i dettagli:

Logitech lancia Designed for Mac: ecco la nuova gamma di mouse e tastiere per dispositivi macOS

La nuova gamma Designed for Mac include diverse opzioni a disposizione degli utenti. Logitech, infatti, punta a soddisfare tutte le esigenze per chi sfrutta i dispositivi di casa Apple. Tra le principali novità presentate da Logitech c’è la tastiera meccanica MX Mechanical Mini for Mac. Si tratta della prima tastiera meccanica di Logitech ottimizzate per Mac.

Il modello in questione arriva nelle colorazioni Space Gray e Pale Gray ed ha layout internazionale e tasti meccanici di ultima generazione Tactile Quiet. Presente anche un sistema di illuminazione intelligente per adattare la retroilluminazione ad ogni contesto di utilizzo. Alla tastiera è possibile collegare tre dispositivi Apple (macOS, iPadOS e iOS) con possibilità di sfruttare la funzionalità Easy-Switch. Da notare che la ricarica della tastiera avviene tramite cavo USB-C.

Tra le novità della linea Designed for Mac c’è anche il mouse MX Master 3S for Mac, disponibile nelle varianti Space Gray e Pale Gray. Il mouse è dotato della rotella MagSpeed Electromagnetic che permette di sfogliare fino a 1000 righe in un secondo. C’è anche un sensore ottico da 8.000 DPI che consente un’esperienza d’uso ottimale per i monitor ad alta risoluzione. Il nuovo mouse di Logitech, inoltre, presenta un clic più silenzioso ma ugualmente preciso. Anche questa periferica è collegabile a tre dispositivi Apple.

Da segnalare anche il debutto del mouse ergonomico Lift for Mac, una soluzione pensata, in particolare, per soddisfare le esigenze degli utenti con mani di dimensioni medio-piccole. Il mouse presenta un angolo di 57 gradi ed assicura una posizione naturale all’utente, andando a ridurre la pressione sul polso e garantendo una postura migliore per il braccio e per tutta la parte superiore del corpo.

A completare la gamma Designed for Mac di Logitech c’è poi la Tastiera Bluetooth K380 caratterizzata da un layout minimalista e da un’esperienza di digitazione simile a quella di un laptop. Grazie ad Easy-Switch, la tastiera può essere collegata con un solo click ad un MacBook, un iPad o ad un iPhone. La tastiera debutta nel nuovo colore Blueberry e promette un’esperienza d’uso ultra silenziosa.

I prezzi dei nuovi accessori Designed for Mac

La nuova gamma di mouse e tastiere Designed for Mac di Logitech debutta ufficialmente nel corso del mese di settembre su scala globale, Italia compresa. Le nuove periferiche sono acquistabili da subito sullo store ufficiale Logitech o presso altri rivenditori, come ad esempio su Amazon. Per quanto riguarda i prezzi, invece, ecco il listino riferito al mercato italiano:

MX Mechanical Mini for Mac: 159,99 euro

MX Master 3S for Mac: 134,99 euro

Lift for Mac: 81,99 euro

K380 for Mac: 58,99 euro

