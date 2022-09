Un’importante collaborazione accelera la transizione verso la mobilità a zero emissioni nel Vecchio Continente. Free2Move, società del gruppo Stellantis, si accorda con Uber per raggiungere ancora prima l’elettrificazione dei veicoli in Francia.

Free2Move, azienda leader nelle soluzioni di mobilità, supporterà Uber nella sua ambizione di convertire il 50% dei veicoli disponibili sulla piattaforma in veicoli elettrici entro il 2025.

Uber si accorda con Stellantis per elettrificare la sua flotta in Francia

La partnership tra free2move e Uber in Francia è in linea con l’obiettivo di Stellantis di dimezzare le proprie emissioni di carbonio entro il 2030 e di azzerare l’impronta di carbonio netta con veicoli 100% elettrici in Europa entro il 2038.

Le aziende coinvolte si trovano in sintonia poiché la californiana Uber intende favorire l’uso di veicoli a basso impatto ambientale per i propri servizi di trasporto di persone e consegna merci.

Recentemente Stellantis ha svelato Opel Zafira-e Life Crosscamp Flex, la versione camperizzata del furgone a batteria del costruttore tedesco che arriverà nel 2023.

Nello stesso periodo Volkswagen ha presentato il suo primo taxi volante, elettrico e a guida autonoma.

Potrebbe interessarti: Migliori bici elettriche del mese, ecco tutti i nostri consigli