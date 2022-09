Nella giornata di oggi Stellantis ha ufficializzato la Nuova DS 3, un’auto che approfitta della settimana della moda parigina per mostrarsi al grande pubblico di tutta Europa con un look aggiornato e, soprattutto, anche in una versione 100% elettrica, la E-Tense. Fra le novità salienti c’è un nuovo frontale con elementi più dinamici, una gamma rinnovata inclusiva per l’appunto di una versione a batteria E-Tense e nuove tecnologie che ne aggiornano l’esperienza d’uso. Ma scopriamola insieme nei dettagli.

La Nuova DS 3 si rifà il look e sfodera una nuova versione 100% elettrica

Un “semplice” restyling

Partiamo dal design, auto che rispetto alla DS 3 Crossback non viene stravolta, ma aggiornata. D’altronde si tratta di un restyling che va a presentarsi con un frontale nuovo in cui si staglia una mascherina ridisegnata e più ampia, che va a collegarsi meglio con le DS Wings e coi nuovi fari a LED, di serie su tutta la gamma.

C’è poi un nuovo spoiler, una griglia che promette più aerodinamicità e, posteriormente, una modanatura nera che va a evidenziare i gruppi ottici, e riporta al centro la firma DS Automobiles realizzata con lettere in acciaio inossidabile, incastonate una ad una nel rivestimento. I cerchi in lega sono da 17″ o da 18″, con la versione TOULOUSE in quest’ultima dimensione specifica per la Nuova DS 3 elettrica E-Tense.

Dentro si presenta con una buona dose di tecnologia in più, anche se molto dipende a seconda degli allestimenti scelti, 6 quelli previsti. Di nuovo c’è il volante che permette di controllare sia il sistema multimediale che i servizi di assistenza alla guida, di serie c’è lo schermo centrale da 10,3″ che fa da cuore della multimedialità dell’auto, a cui si affianca la strumentazione digitale con schermo da 7″ abbinato all’immancabile head-up display.

A proposito di sistemi di assistenza alla guida. La Nuova DS 3, oltre alla retrocamera di serie, alla frenata automatica d’emergenza e al lettore dei segnali stradali, vanta come optional il DS Vision 360 e il DS Drive Assist che include un pacchetto con cruise control adattivo, Stop and Go e assistenza al mantenimento della corsia.

Motore, batteria e prezzi dell’elettrica E-Tense

Se quelli finora menzionati erano più o meno dettagli comuni a tutte le versioni della Nuova DS 3, è tempo di soffermarsi sulla versione 100% elettrica, la E-Tense, la vera e propria novità della Casa francese. Sotto il cofano c’è un motore elettrico a 400 Volt da 115 kW (156 cavalli) di potenza con coppia di 260 Nm supportato da una batteria da 54 kWh (50,8 kWh sono quelli utilizzabili) che promette un’autonomia massima di 402 chilometri nel ciclo combinato WLTP e oltre 500 km nel traffico cittadino.

Questione ricarica, di serie sulla Nuova DS 3 elettrica E-Tense c’è il caricabatterie di bordo a 100 kW in corrente continua (da 0 a 80% in 25 minuti) e a 11 kW in corrente alternata (da 0 a 100% in 5 ore), numeri possibili grazie a un sistema di controllo termico dedicato.

Quest’ultima versione a batteria è già ordinabile ma arriverà nei concessionari nel primo quadrimestre del 2023 a un prezzo di partenza pari a 41.550 euro. Mentre per le versioni con motori termici (sia diesel che benzina) partono da poco più di 28mila euro.

