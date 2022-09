Terminato il No IVA di Apple, MediaWorld affianca un’altra promozione alla principale del mese, la Sconto World di cui abbiamo già fatto cenno. Si chiama Chromebook Days ed è dedicata a chiunque sia alla ricerca di un notebook a buon mercato, scontato fino al 50% e col sistema operativo di Casa Big G. C’è tempo fino a giovedì 29 settembre per approfittarne, quindi non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito i prodotti in offerta più interessanti.

Le migliori offerte dei Chromebook Days di MediaWorld

Sono disponibili sia in negozio che online le offerte dei Chromebook Days di MediaWorld. Si tratta di una promozione piuttosto interessante che, almeno nello store web già è privo di alcuni prodotti scontati parecchio come l’ASUS CZ1000DVA-L30024 da 10,1 pollici a metà prezzo (199 euro invece di 399), il Samsung Galaxy Chromebook Go da 13″ a 249 euro invece di 399, o ancora, o il super economico Lenovo 100e Chromebook a 129 euro invece di 199.

Ve li abbiamo linkati lo stesso perché, pur non essendo disponibili online, è probabile che nei negozi fisici di MediaWorld ce ne siano ancora, dubbio che potete fugare direttamente nella pagina prodotto da “Ritira in negozio” e cliccando su “Seleziona negozio”.

Comunque, tutti gli altri Chromebook che seguono sono disponibili direttamente online:

Vi ricordiamo che le offerte dei Chromebook Days di MediaWorld sono in vigore fino a giovedì 29 settembre 2022.

In copertina Acer Chromebook 515 (la nostra anteprima)

