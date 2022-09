ASUS ha annunciato lo chassis Prime AP201 caratterizzato da un design minimalista e compatto, massima praticità, grazie ai pannelli laterali removibili senza uso di attrezzi e agli ampi spazi interni, e un pannello frontale con porte USB e jack audio.

Caratteristiche dello chassis ASUS Prime AP201 MicroATX

Con soli 33 litri di volume, il nuovo chassis ASUS Prime AP201 MicroATX accoglie schede madri microATX e offre spazio sufficiente per gli aggiornamenti hardware, poiché supporta alimentatori standard per il formato ATX e schede grafiche fino a 338 mm di lunghezza, inoltre il pannello superiore supporta radiatori fino a 360 mm.

Il pannello che alloggia la scheda madre presenta aperture strategicamente posizionate e offre 32 mm di spazio per una gestione dei cavi ordinata.

Per assicurare una prospettiva unica sui componenti interni del PC e una flusso d’aria ideale, i pannelli laterali e la parte anteriore dello chassis ASUS Prime AP201 presentano una rete metallica quasi filtrante che offre una vista accattivante sull’hardware all’interno ed esalta l’illuminazione con LED ARGB.

Per coloro che amano personalizzare con effetti di luce RGB i propri componenti, il modello completamente bianco offre una tela perfetta per accentuare gli effetti di luce, specialmente in abbinamento con i componenti e le periferiche ASUS della serie Moonlight White.

L’opzione di colore nero offre invece un aspetto più classico, discreto e raffinato, facile da coordinare con una più ampia gamma di componenti.

Il pannello frontale di ASUS Prime AP201 offre una porta USB Type-C in grado di raggiungere una velocità di trasferimento di 10 Gbps, inoltre sono presenti anche due porte USB Type-A e un jack per microfono e cuffie.

Disponibilità e prezzi dello chassis ASUS Prime AP201 MicroATX

Gli chassis microATX ASUS Prime AP201 sono già disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS al prezzo consigliato al pubblico di 99,90 euro IVA inclusa. I nuovi chassis di ASUS sono acquistabili anche su Amazon.

