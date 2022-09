In un mercato in cui spesso i produttori fanno a gara a chi riesce a ridurre in maniera più efficace il rumore ambientale per isolare chi ascolta da ciò che lo circonda, JVC si distingue (stavolta) presentando un paio di cuffie true wireless aperte, pensate proprio per non isolare.

Si chiamano JVC Nearphones HA-NP35T e, a differenza delle cuffie a conduzione ossea, non vanno a posizionare l’altoparlante in prossimità dell’osso cranico temporale, ma si piazzano sul padiglione auricolare, sopra la conca per intenderci, in maniera tale da non occludere il canale uditivo.

Si tratta di una soluzione piuttosto particolare, che merita un rapido approfondimento, specie per le numerose potenzialità che serba. Ecco tutti i dettagli di queste cuffie JVC Nearphones HA-NP35T, già disponibili da oggi anche sul mercato italiano.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie JVC Nearphones HA-NP35T

È chiaro si tratti di una soluzione pensata per chi non pretende chissà quale qualità e fedeltà nella riproduzione del suono. Loro sono delle cuffie che nascono piuttosto per coloro i quali cercano un prodotto versatile, da indossare nella quotidianità e soprattutto mentre si fa sport all’aria aperta, attività che richiedono per ovvi motivi una percezione chiara dell’ambiente e dei rumori.

Queste JVC Nearphones HA-NP35T, come d’altronde anche le cuffie a conduzione ossea (le Padmate S30 ad esempio), sono infatti perfette per ascoltare della musica in bici, durante una corsa, o per altre attività che richiedono all’utente di essere vigili. Il video con cui il produttore le presentava a giungo dà una chiara idea del prodotto, e delle potenzialità, proponendole anche come soluzione efficace per il lavoro, da indossare anche tutto il giorno proprio per il fatto che non occludono il canale uditivo.

Sono realizzate in maniera tale che il corpo intero delle cuffie avvolga l’orecchio senza pressioni e soprattutto senza propagare il suono attraverso la conduzione ossea, merito di un driver piuttosto generoso, dal diametro di 16 mm e dotato di una struttura bass reflex. Quando necessario è possibile tuttavia attivare la funzione Muto o la riduzione del rumore circostante.

L’autonomia dichiarata di queste cuffie true wireless JVC Nearphones HA-NP35T è pari a 7 ore di uso continuativo a cui se ne aggiungono altre 10 grazie alla custodia di ricarica. Per il resto, bisogna sottolineare la resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore (sono certificate IPX4), la compatibilità con gli assistenti vocali, i comandi touch, il Bluetooth 5.1 e il supporto al formato SBC.

Prezzi e disponibilità delle JVC Nearphones HA-NP35T

Le cuffie JVC Nearphones HA-NP35T sono state presentate sul mercato italiano oggi. Sono disponibili al prezzo di 89,99 euro nei colori bianco sporco, blu e nero e le potete acquistare direttamente su Amazon da questo link.

