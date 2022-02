Padmate, azienda che nel campo delle cuffie true wireless opera già da anni e che molti di voi si ricorderanno probabilmente per le Pamu Scroll (qui la nostra recensione), ha presentato un nuovo prodotto molto particolare, un paio di cuffie a conduzione ossea. Si chiamano Padmate S30 e si rivolgono a una specifica fascia di utenti, fondamentalmente sportivi, che necessitano di questa specifica soluzione a garanzia di maggior sicurezza. Scopriamole meglio nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie a conduzione ossea Padmate S30

Prima di passare alle specifiche del prodotto, vale la pena soffermarsi un momento sulle cuffie a conduzione ossea. Si tratta di un prodotto che di recente ha trovato fama nel pubblico degli sportivi, soprattutto ciclisti, podisti, triatleti, chi fa sport all’aria aperta insomma. Il motivo è molo semplice: una soluzione di questo tipo permette a chi le indossa di avere maggior consapevolezza dell’ambiente che lo circonda rispetto ad altre soluzioni simili che vanno a coprire il condotto uditivo in maniera più o meno significativa.

Le cuffie a conduzione ossea in questione si vanno infatti a posizionare proprio accanto all’orecchio, le cui vibrazioni (e ovviamente gli altoparlanti presenti), permettono sia di ascoltare ciò che si sceglie di riprodurre, sia i rumori dell’ambiente esterno, a tutto vantaggio della sicurezza pertanto. Impossibile chiaramente raggiungere elevati standard audio qualitativi in merito, ma la soluzione è sempre più diffusa.

Ma torniamo alle cuffie Padmate S30 in questione. Da parte loro integrano un microfono per effettuare le chiamate, una batteria da 150 mAh che garantisce 8 ore di musica e telefonate (ore che scendono a 6 secondo quanto specificato dal produttore chiaramente utilizzandole al volume massimo), la resistenza all’acqua (presente la certificazione IPX5), il Bluetooth 5.0, comandi per gestire la riproduzione (per tornare indietro, mettere in pausa, avviare la riproduzione o saltare un brano), un ingresso USB C per la ricarica e la conferma di una vestibilità adatta all’utilizzo anche con occhiali e casco. Il peso? 22 grammi.

Prezzo e disponibilità delle cuffie a conduzione ossea Padmate S30

Le cuffie a conduzione ossea Padmate S30 vengono vendute in tre colorazioni (nero e grigio, arancio e verde scuro), e sono disponibili all’acquisto sullo store ufficiale del produttore al prezzo di 59,99 dollari (circa 53 euro).

Fino al prossimo 28 febbraio 2022 è tuttavia presenta una promozione di lancio valida per 3 giorni che permette di risparmiare il 15% e di ottenere la spedizione gratuita fino a dopodomani, giovedì 17 febbraio 2022. Il codice coupon relativo è PSM30, il link per comprarle è il seguente:

