Come Xiaomi, anche Huawei entra nel business delle auto elettriche. Il colosso delle comunicazioni cinese ha presentato AITO M5 EV, un SUV premium di medie dimensioni prodotto in collaborazione con il costruttore SERES.

AITO M5 EV è un veicolo completamente elettrico e viene proposto nelle due versioni RWD Standard e AWD Performance con un telaio in lega di alluminio e il software Dats di Huawei che aiuta a ridurre il consumo energetico delle batterie, grazie alla regolazione adattiva della coppia e alla massimizzazione del recupero di energia in frenata. In questo modo AITO M5 EV garantirà lunghe percorrenze seppur con una batteria da 80 kWh a celle di litio-ferro-fosfato prodotta da CATL.

In base alla classificazione CLTC adottata in Cina, il modello RWD raggiunge una percorrenza di 629 km, mentre la versione AWD ha un’autonomia di 552 km, tuttavia queste percorrenze andrebbero ridotte del 20% circa secondo lo standard europeo WLTP.

Huawei pronta a sfidare Tesla e Xiaomi con il SUV elettrico AITO M5 EV

Le misure di AITO M5 EV sono 4.785 mm di lunghezza, 1.930 mm di larghezza e 1.620 mm di altezza, con un passo di 2.880 mm, mentre il peso in assetto di marcia è di 2.235 o 2.350 kg a seconda della versione. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è di appena 0,266 Cd.

La versione base RWD è spinta da un monomotore da 200 kW e due ruote motrici e accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi. La versione a trazione integrale AWD dispone di un motore aggiuntivo da 165 kW e passa da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

AITO M5 EV mira a competere con Tesla e Xiaomi e sarà in commercio alla fine dell’anno, dopo i test su strada previsti a partire dal 24 settembre.

La versione RWD Standard verrà venduta a un prezzo di 288.600 yuan, corrispondenti a circa 41.300 euro, mentre il modello AWD Performance costerà 319.800 yuan, circa 45.700 euro. In poche ore sono già stati raccolti 30.000 preordini.

Potrebbe interessarti: Ecco come Xiaomi proverà a sfondare nel mercato delle auto elettriche