C’è tempo fino a domenica 11 settembre per approfittare di un’offerta piuttosto interessante che permette di ottenere un buono regalo di Amazon del valore di 50 euro. Chi la promuove è Sky, che la dedica agli appassionati di calcio e non solo che intendono attivare l’offerta Sky Sport comprensiva di ben 121 partite della UEFA Champions League, oltre a Europa League, Conference League e tanti altri sport, compresa la Formula 1 e la MotoGP. Per tutti i dettagli, i costi e i modi per attivarla seguiteci.

Come ottenere il buono regalo Amazon attivando l’offerta Sky Sport

Per ottenere il buono regalo di Amazon citato, del valore di 50 euro, vi basta scegliere l’offerta TV di Sky con abbonamento Sky smart e Sky TV + Sport, e finalizzare il proprio acquisto. Fatto questo si riceverà una e-mail con le istruzioni per ottenere e per approfittare del buono in questione, e-mail che Sky vi invierà entro 60 giorni dall’attivazione dell’abbonamento citato.

Il prezzo dell’offerta Sky Sport? 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45 euro mensili, offerta valida solo online e che potete attivate tramite questo link.

Vi ricordiamo che la promozione inclusiva del buono Amazon in regalo è valida fino a domenica 11 settembre, ragion per cui vi consigliamo di affrettarvi, sia che siate già clienti Sky Smart, sia che non lo siate già (seguendo le istruzioni riportate nella pagina linkata sopra).

Con questa offerta Sky Sport potete vedere la UEFA Champions League (121 partite delle 137 complessiva), la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Calcio a parte, sappiate che sono incluse inoltre tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e di Formula 1, tutte in diretta, oltre al canale Sky Sport Tennis (con i tornei ATP Masters 1000, Wimbledon e altro), la NBA (300 partite), e tanti altri sport fra cui il rugby e il golf.

Attiva ora l’offerta Sky Sport e ottieni il buono Amazon in regalo (fino all’11 settembre 2022)

