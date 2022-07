A distanza di oltre un mese e mezzo dalla presentazione, Microsoft lancia sul mercato italiano il nuovo Surface Laptop Go 2. È un portatile “economico” per essere un Surface, di cui è di fatto il modello entry level, che in questa versione 2022 si presenta con un Intel Core i5-1135G7 (niente Alder Lake purtroppo, nonostante il periodo). Di nuovo c’è ben poco, ma scopriamone insieme i dettagli, i prezzi e le informazioni per acquistarlo.

Microsoft lancia in Italia Surface Laptop Go 2

Come vi abbiamo anticipato in occasione della presentazione, Surface Laptop Go 2 di nuovo non ha poi molto. C’è appunto il processore Intel Core i5 di undicesima generazione di cui sopra, un nuovo colore verde salvia (al momento non disponibile da noi), un sistema termico ottimizzato e una webcam HD migliorata.

Per il resto, è il solito Surface Laptop Go, un notebook dotato di uno schermo touch PixelSense da 12,4 pollici di diagonale con risoluzione 1536 x 1024 pixel (148 PPI la densità) con rapporto d’aspetto di 3:2, disponibile in diverse configurazioni: 4 0 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di SSD. La grafica è Intel Iris Xe, la batteria è da 41 Wh e garantisce fino a 13,5 ore secondo quanto dichiarato da Microsoft.

Per il resto, c’è da menzionare la presenza di Windows 11 Home e di Microsoft 365 Apps, di una porta USB C, una USB A, una Surface Connect e un ingresso jack audio da 3,5 mm, di due microfoni Studio far field, del Bluetooth 5.1 e del Wi-Fi 6. Il peso di 1.127 grammi e le dimensioni di 278,2 mm x 206,2 mm x 15,7 mm lo rendono perfetto per un utilizzo in mobilità.

Microsoft Surface Laptop Go 2 è disponibile in Italia da oggi su Microsoft Store e presso i principali rivenditori fisici e online (c’è anche su Amazon) nella sola colorazione Platinum ai prezzi che seguono:

4 – 128 GB a 679 euro

8 – 128 GB a 779 euro

8 – 256 GB a 879 euro

Per gli studenti, per i genitori e per gli insegnanti è tuttavia previsto uno sconto fino al 10% su tutti i prodotti della famiglia Surface. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in vigore sul Microsoft Store. Ma per saperne di più o per verificare la propria idoneità questo è il link diretto.

