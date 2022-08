Ci aspetta un settembre decisamente ricco di presentazioni ed eventi. Oltre a IFA 2022 e all’attesissimo Far Out di Apple riservato non soltanto agli iPhone 14, sta preparando le sale anche Realme, per un doppio evento riservato a un terzetto di smartwatch. Prima Realme Watch 3 Pro, il giorno seguente DIZO Watch R Talk e Watch D Talk, due orologi che fanno parte della medesima azienda cinese e che arriveranno a giorni. Ora che il produttore ha confermato in via ufficiale le date è dunque tempo di anticiparne qualche dettaglio.

Data di lancio e primi dettagli di DIZO Watch R Talk e Watch D Talk

Alle ore 12:00 indiane (8:30 italiane) di mercoledì 7 settembre 2022 Realme presenterà al pubblico DIZO Watch R Talk e Watch D Talk. Per ora non si parla di disponibilità sul mercato globale, ma vale la pena riassumere brevemente lo stesso i primi dettagli emersi.

DIZO Watch R Talk

Il primo, DIZO Watch R Talk dovrebbe essere il più costoso dei due, dotato di uno schermo AMOLED circolare da 1,3 pollici di diametro, con un chip con supporto alle chiamate che, a dire del produttore, garantisce connessioni stabili e bassi consumi energetici. Queste sono le uniche informazioni ufficiali condivise da Realme.

Tuttavia sono emersi altri dettagli da un rivenditore online che hanno anticipato la presenza di un display dalla risoluzione di 360 x 360 pixel, di una luminosità di picco pari a 500 nit e del supporto alla funzione Always-On Display Smart che dovrebbe permettere all’utente di scegliere per quanto tempo lo schermo rimanga acceso.

Per il resto, il display di DIZO Watch R Talk dovrebbe essere protetto da un vetro temperato 7H e dotato di una scocca realizzata in metallo, che fa spazio a due pulsanti fisici, come si vede dal poster ufficiale condiviso da Realme in occasione dell’annuncio della data di lancio.

Mentre per quanto riguarda l’aspetto relativo alle chiamate da smartwatch, DIZO parla della presenza di una tecnologia di cancellazione del rumore che funziona sia per le chiamate che quando si chiede l’intervento dell’assistente vocale. Ci aspettiamo almeno due colorazioni differenti e un’autonomia di 10 giorni con un uso tipico, che scendono a 5 nel caso in cui lo si utilizzi anche per le chiamate.

DIZO Watch D Talk

L’altro smartwatch atteso la settimana prossima si chiama DIZO Watch D Talk, un dispositivo che dovrebbe essere più economico e quindi meno pregiato rispetto al suddetto. La prima differenza che salta agli occhi riguarda lo schermo, in questo caso rettangolare e più grande, da 1,8 pollici di diagonale.

DIZO ha comunicato inoltre che lo smartwatch sarà dotato di 120 modalità sportive precaricate, ha condiviso un’immagine dalla quale si evince la presenza di un tasto fisico e del supporto alle chiamate dal polso (come suggerisce anche il nome), pur non sbottonandosi ulteriormente su altri aspetti.

Anche DIZO Watch D Talk verrà presentato in India mercoledì 7 settembre, alla stessa ora citata sopra (alle ore 12:00 indiane, 8:30 italiane). Ragion per cui basta pazientare qualche giorno per scoprire tutti i dettagli su entrambi gli smartwatch. Per un’eventuale commercializzazione globale, quindi europea, vi terremo aggiornati.

