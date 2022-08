A oltre un mese di distanza dalla presentazione di Realme Watch 3, l’azienda cinese pare sia in procinto di presentare una versione più pregiata di quello smartwatch economico arrivato in Italia a un prezzo piuttosto allettante. Si dovrebbe chiamare proprio Realme Watch 3 Pro e, stando alle ultime indiscrezioni emerse, le differenze principali con quest’ultimo risiederebbero nella presenza di uno schermo AMOLED abbracciato da cornici più sottili e con una risoluzione superiore. Comunque, ecco i dettagli emersi.

Le voci che riguardano Realme Watch 3 Pro provengono dai colleghi di 91mobiles, secondo i quali tale smartwatch dovrebbe presentarsi come una versione più ricca e costosa del modello da cui prende il nome. Lo suggerisce l’attributo Pro, e lo confermano i dettagli emersi che parlano della presenza di uno schermo AMOLED da 1,78″ di diagonale che, rispetto alla versione standard, risulterebbe anche più ottimizzato in termini di rapporto fra display e superficie frontale, in questo caso pari al 68,7% secondo quanto trapelato.

Dal render che vedete in copertina non si evincono particolari differenze con Realme Watch 3, che si presenta con un tasto fisico posto al lato e una leggera curvatura del vetro ai bordi, anche il cinturino e l’innesto pare essere lo stesso. Ma considerando la riduzione delle cornici dello schermo è lecito aspettarsi delle dimensioni ridotte.

La fonte citata parla comunque di un pannello AMOLED da 1,78″ per Realme Watch 3 Pro che, oltre a essere qualitativamente superiore al pannello della versione standard, con una risoluzione maggiore (368 x 448 pixel) e refresh rate a 60 fps, dovrebbe garantire anche un’autonomia maggiore proprio per la tipologia dello schermo montata.

A parte la luminosità di picco pari a 500 nit, e il presunto lancio imminente in India, per il momento non è emerso altro, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

A confermare l’imminenza del lancio di questo nuovo smartwatch ci pensa Realme stessa, che proprio qualche ora fa ha scritto a chiare lettere quando arriverà Realme Watch 3 Pro. Come si evince dal tweet relativo l’appuntamento è fissato per il 6 settembre, ore 12:30 indiane, ovvero le 9:00 italiane.

Conquer your goals with our new Flagship Smart Watch & #LetTheWorldWatch!

Can you guess the size of the Display on the upcoming #realmeWatch3Pro?

RT & reply to tell us to #win* one.

*T&C Apply

Launching at 12:30 PM, 6th September.

Know more: https://t.co/7cIqaGoexd pic.twitter.com/zuozv9bHu5

— realme TechLife (@realmeTechLife) August 30, 2022