Da alcune settimane, Microsoft ha iniziato a testare la versione “Family” dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Questo servizio permette a più account di poter accedere a tutti i vantaggi previsti dal Game Pass tramite la sottoscrizione di un unico abbonamento che consente di contenere i costi complessivi.

Si tratta di un progetto di grandissimo interesse e che, in futuro, potrebbe rendere il Game Pass ancora più vantaggioso e conveniente per gli utenti. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, il Game Pass in versione “Family” sarà utilizzabile anche da un gruppo di amici, senza limitazioni legate al nucleo familiare o all’abitazione come, invece, avviene con altri abbonamenti “Family” di servizi digitali. Ecco i dettagli completi sulla questione:

Il nuovo Xbox Game Pass Ultimate Family sarà anche per “Friends”

Secondo le indiscrezioni lanciate dal leaker Aggiornamenti Lumia, specializzato in tutte le novità legate al mondo Microsoft, il nuovo servizio Xbox Game Pass Ultimate Family si chiamerà, in realtà, “Family & Friends” con l’obiettivo di sottolineare l’assenza di limitazioni particolarmente stringenti legate al suo utilizzo. Gruppi di amici potranno, quindi, attivare un unico abbonamento per condividere i costi ed accedere a tutti i contenuti garantiti dal servizio.

Ricordiamo che la versione familiare del Game Pass, attualmente in fase di test in Irlanda e Colombia, consente la condivisione dei vantaggi dell’abbonamento a quattro utenti. Ogni utente potrà utilizzare il proprio account per accedere al servizio garantito dal Game Pass e a tutti i contenuti correlati. Il meccanismo sarà simile alla versione Family di Microsoft 365 con un account principale che potrà invitare fino ad altri 3 account.

Il sistema prevede un’unica fatturazione ma l’assenza di limitazioni per quanto riguarda l’accesso ai contenuti. I quattro utenti potranno, quindi, giocare in contemporanea a qualsiasi titolo presente nel catalogo del Game Pass. La trasformazione da Family a Family & Friends rende il progetto di Microsoft ancora più interessante e completo, sia per i videogiocatori su Xbox che per chi accede al servizio tramite PC.

Senza tutte le limitazioni che caratterizzano altri abbonamenti Family (e che saranno sempre più frequenti in futuro come conferma la volontà di Netflix di limitare le condivisioni degli abbonamenti), il Game Pass assume ancora più valore. Per gli utenti ci sarà la concreta possibilità di dare un taglio netto ai costi per l’accesso al servizio.

Quanto costerà Xbox Game Pass Ultimate Family & Friends?

Per il momento, non ci sono ancora conferme definitive sulla questione. Il servizio in test in Irlanda presenta un costo di 21,99 euro al mese che, con la condivisione, diventano circa 5,50 euro al mese per ogni utente (meno della metà del costo del Game Pass Ultimate “standard”). Il passaggio ad una versione Family & Friends potrebbe comportare un leggero incremento del costo in fase di lancio globale dell’abbonamento. Sulla questione arriveranno informazioni aggiuntive nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che il servizio consente l’accesso completo a tutti i contenuti per tutti gli utenti, in modo completamente indipendente e senza limitazioni. Di conseguenza, gli utenti che attiveranno quest’abbonamento potranno sfruttare i vantaggi di Xbox Live Gold, per il multiplayer sulle console Xbox, il servizio Xbox Cloud Gaming, per giocare in streaming su Xbox, PC e smartphone, ed accedere a tutti i giochi inclusi nel catalogo del Game Pass e di EA Play, sia su PC che su console.

Ulteriori aggiornamenti in merito alla nuova versione del Game Pass arriveranno nelle prossime settimane. I test sono attualmente in corso e Microsoft potrebbe molto presto annunciare il rilascio globale del servizio già nel corso del prossimo trimestre, anche per compensare la carenza di titoli “first party” per la parte finale dell’anno. Ne sapremo di più a breve.

