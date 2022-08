Si chiama DJI Avata ed è un nuovo drone dedicato a chi desidera uno strumento professionale per realizzare i propri video senza i normali limiti che la fisica impone agli esseri umani.

Ebbene sì, grazie a questo dispositivo, infatti, gli utenti potranno provare l’emozione di realizzare video con il massimo livello di libertà, qausi come se stessero volando.

Cosa potete fare con DJI Avata

Basta un rapido sguardo alle caratteristiche principali messe in risalto dal produttore di questo nuovo drone per rendersi conto delle sue potenzialità:

esperienza di volo immersiva

motion controller intuitivo

video stabilizzati in 4K

agile e palmare

paraeliche integrati

trasmissione HD a bassa latenza

A rendere così interessante DJI Avata è quella che il suo produttore definisce come la capacità di dare l’impressione agli utenti di essere quasi in una cabina di pilotaggio e di vedere con i propri occhi ciò che viene ripreso dalla sua videocamera: ciò è possibile associando il DJI Motion Controller e il drone ad un apposito visore (DJI Goggles 2).

Un altro punto di forza di DJI Avata è rappresentato dall’ampio campo visivo di 155°, decisamente più grande rispetto a quello della maggior parte dei droni con fotocamera (che solitamente si fermano a poco meno di 90°), con un’esperienza simile a quella offerta dalla visione dei nostri occhi.

Ecco le caratteristiche della fotocamera integrata in DJI Avata:

sensore CMOS da 1/1,7″ da 48 megapixel

FOV 155°, lunghezza focale equivalente 12,7 mm, lunghezza focale 2,34 mm, apertura f/2.8, messa a fuoco FF

intervallo ISO da 100 a 6.400 (automatico) e da 100 a 25.600 (manuale)

velocità otturatore da 1/8000 a 1/50 s (video) e da 1/8000 a 1/50 s (foto)

dimensione massima dell’immagine 4.000 x 3.000 pixel

formato foto JPEG

risoluzione video con DJI Goggles 2 – 4K a 50/60 fps; 2.7K a 50/60/100 fps; 1080p a 50/60/100 fps

risoluzione video con DJI FPV Goggles V2 – 4K a 50/60 fps; 2.7K a 50/60/100/120 fps; 1080p a 50/60/100/120 fps

formato video MP4

colore Standard e D-Cinelike

EIS RockSteady e HorizonSteady

Queste, invece, le caratteristiche tecniche del drone:

peso 410 grammi

dimensioni 180 x 180 x 80 mm

massima velocità di salita 6 m/s

massima velocità di discesa 6 m/s

velocità massima – 8 m/s (modalità Normale), 14 m/s (modalità Sport) e 27 m/s (modalità Manuale)

autonomia di volo stazionario circa 18 minuti

massima distanza di volo circa 11,6 km

GPS + Galileo + BeiDou

memoria interna 20 GB

supporto microSD (fino a 256 GB)

Prezzi e disponibilità

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate acquistare questo nuovo drone, sappiate che non è particolarmente economico, in quanto il prezzo di partenza è di 579 euro (senza accessori come il controller o il visore).

Il pacchetto con inclusi il visore DJI FPV Goggles V2 e il DJI Motion Controller costa 1.159 euro mentre si arriva a 1.439 euro con il pacchetto che include il visore DJI Goggles V2 e il DJI Motion Controller.

Potete acquistare DJI Avata sullo store ufficiale o su Amazon (trovate qui la pagina dedicata).

