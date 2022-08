A differenza di smartphone e tablet, il mercato degli smartwatch continua a crescere nonostante il periodo poco favorevole a causa dell’inflazione e dei conflitti geopolitici.

Secondo l’ultima analisi condotta da Counterpoint Research, le spedizioni globali di smartwatch nel secondo trimestre del 2022 sono aumentate del 13% su base annua, lo stesso tasso di crescita registrato nel primo trimestre 2022.

Tuttavia l’ultimo aumento delle vendite globali di smartwatch non è dovuto a Samsung e Apple, ma a Fire-Boltt e Noise che hanno registrato volumi di vendita enormi in India, dove le spedizioni sono aumentate di oltre il 300 percento rispetto al secondo trimestre 2021, permettendo al paese di diventare il secondo mercato di smartwatch più florido al mondo, di poco dietro il Nord America e soprattutto davanti alla Cina, dove Huawei è leader incontrastato.

Samsung guadagna terreno, ma Apple rimane irraggiungibile nel mercato degli smartwatch

Apple rimane ancora irraggiungibile in termini di quota di mercato globale degli smartwatch, tuttavia Samsung sta guadagnando terreno poiché ha registrato una crescita del 40% su base annua contro l’aumento dell’8% segnato dal colosso di Cupertino.

La crescita di Samsung è dovuta anche alla popolarità di Galaxy Watch4 e Watch4 Classic e quando Apple rilascerà i suoi nuovi smartwatch il divario tra i due colossi probabilmente aumenterà.

Anche se questa tendenza potrebbe essere alquanto preoccupante per Apple, la sua supremazia nel settore non sembra in pericolo.

