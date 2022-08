Dopo il lancio iniziale limitato, Valve ha aumentato in maniera esponenziale la produzione della console portatile Steam Deck per promettere che ogni unità prenotata sarebbe stata spedita entro la fine del 2022. Valve ha appena annunciato che un gruppo di persone potrebbe ricevere la console in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Valve anticipa le consegne della console portatile Steam Deck

Valve ha annunciato tramite Twitter che sta producendo più console che mai e che alcuni acquirenti potrebbero ricevere Steam Deck entro il terzo trimestre 2022 e non più entro la fine dell’anno.

L’azienda non ha condiviso i dati relativi alle prenotazioni o alle vendite per Steam Deck, tuttavia ha appena annunciato che sta ricevendo più prenotazioni su base giornaliera rispetto a qualsiasi momento dal lancio della console.

I fortunati che potranno ricevere la console in anticipo riceveranno una email informativa, tuttavia è sempre possibile verificare lo stato dell’ordine direttamente tramite Steam.

Le disponibilità per le nuove prenotazioni di Steam Deck sono ancora elencate per il quarto trimestre 2022 nella pagina del negozio ufficiale.

La notizia dell’incremento della produzione e dell’anticipo delle consegne di Steam Deck è alquanto sorprendente, dato il momento poco favorevole a causa delle problematiche relative all’approvvigionamento che interessano l’intero settore.

