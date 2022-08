Microsoft è recentemente stata impegnata nel rinnovamento del client di posta elettronica per Windows 10 e Windows 11, culmine del progetto “One Outlook” o “Project Monarch”. L’obiettivo del colosso di Redmond è produrre un’app alleggerita e basata sul servizio web Outlook.com, ovvero una PWA (Progressive Web App), ottimizzando le prestazioni e quindi migliorando significativamente l’esperienza d’uso specie sui dispositivi di fascia bassa.

Introdotta in beta lo scorso maggio, questa nuova versione di Outlook per Windows, destinata (almeno al momento) agli utenti del pacchetto Microsoft Office, accoglie il supporto agli account personali come Gmail e Yahoo.

Il nuovo client per la posta elettronica di Windows 10 e Windows 11, chiamato Outlook One e attualmente in beta, consente di svolgere le stesse operazioni consentite dalla vecchia app Win32 esistente, andando tuttavia a migliorare, dal punto di vista estetico (grafica rinnovata) e dal punto di vista prestazionale (velocità e minore spazio di archiviazione occupato), l’esperienza generale d’utilizzo.

Microsoft ha iniziato ad implementare questa nuova versione del client di posta elettronica lo scorso 17 maggio ma, come vi avevamo raccontato allora, la disponibilità (facoltativa) è stata limitata agli utenti in possesso di un account aziendale o di un istituto scolastico/universitario Microsoft 365/Office 365: solo gli utenti “a pagamento” sono stati in grado di potere provare la nuova esperienza di Outlook (e per farlo, dovranno cliccare su “Prova il nuovo Outlook” nella casella in alto a destra della vecchia app desktop).

La nuova app funziona meglio di una UWP (Universal Windows Platform) proprio per la minore richiesta di risorse al sistema, visto che il grosso delle operazioni avvengono online e sono gestite alla pari di come verrebbero gestite da una finestra del browser web.

La più recente introduzione, che fa seguito all’aggiunta di funzionalità come i promemoria per i messaggi e una migliore visualizzazione per calendario e attività, ed è stata segnalata dal profilo Twitter italiano Aggiornamenti Lumia riguarda la diffusione a più beta tester della possibilità di aggiungere, tra gli account gestiti, gli account personali di terze parti, esterni a quelli di Microsoft: gli utenti, infatti, potranno ora aggiungere gli account Gmail, Yahoo e di tanti altri provider.

Questa possibilità verrà estesa a tutti gli utenti che sfruttano la nuova esperienza di Outlook One entro fine anno: il colosso di Redmond sta continuando a sviluppare l’app, con l’obiettivo di introdurre, il prima possibile, funzionalità come l’integrazione di più account, il supporto per l’uso offline, la possibilità di sfruttare gli archivi di Outlook (file .pst) e il riordino delle cartelle.

