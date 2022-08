Da quando è diventato di tendenza tutti vogliono, in un modo o nell’altro, assomigliare a TikTok, sono diverse le applicazioni social che hanno implementato al proprio interno caratteristiche “prese in prestito” da social network cinese. Ora alla lista sembra che potrebbe aggiungersi anche il colosso dell’e-commerce Amazon, scopriamo insieme come.

Sembra che Amazon stia lavorando ad un feed in stile TikTok per mettere in evidenza i propri prodotti

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, che si basa sulla scoperta della società di intelligenza artificiale israeliana Watchful Technologies Ltd, sembra che Amazon stia lavorando ad un feed a scorrimento verticale integrato nella propria app. Questo nuovo strumento dovrebbe consentire agli utenti di condividere foto e brevi video dei prodotti da loro acquistati, integrandosi di fatto con le recensioni per renderle più accattivanti e interessanti.

Amazon ha ribattezzato il nuovo feed TikTok Inspire, inserendolo come già detto nella propria applicazione ad appannaggio esclusivo di una serie di tester e dipendenti interni dell’azienda che, a quanto pare, lo stanno testando già da un po’. Non è chiaro se e quando la funzionalità verrà messa a disposizione di tutti gli utenti visto che, alla richiesta di un commento, un portavoce dell’azienda si è limitato a rispondere che Amazon sta “testando costantemente nuove funzionalità per aiutare e rendere la vita dei clienti un po’ più facile”.

Nonostante la dichiarazione, appare palese che l’intento dell’azienda sia quello di sfruttare il classico fenomeno del momento, magari attirando a sé schiere di giovani menti (la cui soglia di attenzione ormai è alquanto risicata anche grazie ai social network) invogliate a fare acquisti grazie a questa nuova funzione; e chissà, per come gira il mondo al giorno d’oggi, potrebbe anche funzionare.

