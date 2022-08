Nei mesi scorsi BYD e Tesla hanno reso noto di avere stretto una partnership in virtù della quale l’azienda cinese fornirà al popolare produttore statunitense di auto elettriche le Batterie Blade.

Si tratta di un tipo di batteria al litio ferro fosfato per veicoli elettrici che, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, sono già arrivate nella Gigafactory di Berlino, che dovrebbe essere il primo stabilimento di Tesla ad usare questa soluzione.

Le batterie di BYD nelle Tesla europee

Sempre secondo le voci provenienti dal continente asiatico, il primo lotto di veicoli dotati di Batterie Blade di BYD dovrebbe uscire dalla catena di montaggio al massimo entro un mese (tra la fine di agosto e l’inizio di settembre).

Ricordiamo che la Gigafactory di Berlino produce principalmente Tesla Model Y e ciò significa che le batterie fornite da BYD saranno usate in una parte di questo modello, auto elettriche che probabilmente saranno destinate alla commercializzazione in Europa.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Tesla di Shangai, invece, pare che al momento non vi sia in programma l’utilizzo di queste batterie.

L’utilizzo delle Batterie Blade di BYD potrebbe suggerire che il produttore statunitense si prepara a lanciare sul mercato una Tesla Model Y più economica, in quanto queste batterie sono meno costose rispetto a quelle normalmente utilizzate da questo popolare brand.

Tesla e BYD non hanno fornito molti dettagli sulla loro partnership ma nelle scorse settimane si sono diffuse delle indiscrezioni secondo cui le due aziende avrebbero in programma una collaborazione a lungo termine e ciò potrebbe rappresentare una delle soluzioni studiate dal colosso americano per far fronte alle sempre maggiori difficoltà di reperimento delle componenti necessarie alla realizzazione dei suoi veicoli.

Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane dovremmo saperne di più mentre per il lancio sul mercato delle prime auto del colosso statunitense con le batterie di BYD probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al 2023. Staremo a vedere.